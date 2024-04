Παιδί τυλίχθηκε στις φλόγες εξαιτίας ενός challenge στο TikTok: Οι τρομακτικές επιπτώσεις στη ζωή του

Το περιστατικό αυτό χρησιμεύει ως μια έντονη υπενθύμιση των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με τις προκλήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ένα ανησυχητικό περιστατικό που προκάλεσε σοκ στην κοινότητα των γονέων, ένα 12χρονο αγόρι από το Tucson της Αριζόνα υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε όλο του το σώμα εξαιτίας ενός challenge στο TikTok που πήγε στραβά. Το οδυνηρό γεγονός, που συνέβη λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά του, υπογραμμίζει τους πιθανούς κινδύνους που κρύβονται πίσω από φαινομενικά αθώες τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Tiffany Roper, η μητέρα του παιδιού, έχει γίνει έκτοτε ηχηρή συνήγορος κατά των κινδύνων που εγκυμονούν οι προκλήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε μια συναισθηματική αφήγηση στην εφημερίδα The Sun, η Tiffany περιέγραψε την τρομακτική στιγμή που ξύπνησε από τις κραυγές του γιου της. Τρέχοντας στο δωμάτιό του, ήρθε αντιμέτωπη με μια σκηνή που κανένας γονιός δεν πρέπει να δει ποτέ: το παιδί της, τυλιγμένο στις φλόγες, μεταμορφωμένο σε αυτό που περιέγραψε ως «ανθρώπινη πύρινη σφαίρα».

12-year-old boy turns into ‘human fireball’ in TikTok challenge gone awry: ‘My baby is scarred for life’ https://t.co/dCzHKLKozD pic.twitter.com/RI9eb5lGlB