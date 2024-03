Στα ύψη οι τιμές για τα πασχαλινά αυγά: Ο ρόλος που έχει παίξει η κλιματική αλλαγή

Αυτή η άνοδος των τιμών, ωστόσο, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, αποκαλύπτοντας μια πολύ βαθύτερη κρίση που πλήττει τους αγρότες κακάο στη Δυτική Αφρική και υποδεικνύει μια παγκόσμια πρόκληση στην παραγωγή τροφίμων που επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή.

Καθώς πλησιάζει το Πάσχα, οι οικογένειες σε όλο τον κόσμο αισθάνονται την πίεση με την εκτίναξη των τιμών των σοκολατένιων αυγών και άλλων εδεσμάτων. Αυτό που παραδοσιακά ήταν μια γιορτινή λιχουδιά έχει γίνει πολυτέλεια για πολλούς, με τις τιμές του κακάο να έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα υψηλότερα από το χαλκό, σημειώνοντας αύξηση 60% μόνο αυτό το μήνα.

Ο πυρήνας της παγκόσμιας παραγωγής κακάο βρίσκεται στη Δυτική Αφρική, και συγκεκριμένα στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν το 60% της παγκόσμιας προσφοράς κακάο. Η πρόσφατη επέλαση του Ελ Νίνιο επέφερε σοβαρές ξηροθερμικές συνθήκες στις περιοχές αυτές, επιδεινώνοντας την εξάπλωση της ασθένειας των διογκωμένων βλαστών και οδηγώντας στην απώλεια 500.000 τετραγωνικών μέτρων καλλιεργήσιμων εκτάσεων μόνο στην Γκάνα. Αυτό το κλιματικό φαινόμενο επηρέασε σημαντικά τις συγκομιδές, οδηγώντας σε μια απελπισμένη αγωνία μεταξύ των παραγωγών σοκολάτας για τους ολοένα και πιο σπάνιους κόκκους.

‘Shrinkflation’ is coming for your Easter egg



“Realistically, Easter will be more expensive this year, but the price of chocolate for the rest of the year, it’s going to be horrific.” (Andrew Moriarty)#cocoafutureshttps://t.co/P9A58u07Gs via @ft