Πρώην κατάσκοπος της Ρωσίας αποκάλυψε πώς αποπλανούσε τους «στόχους» της: «Είχαν εμμονή μαζί μου»

Οι ακροατές του podcast θα περιηγηθούν στην ταραχώδη ζωή της Roza, από την ανατροφή της στη Σοβιετική Ένωση μέχρι την τελική της απόδραση από τη Μόσχα με τον μικρό της γιο.

Σε μια καθηλωτική αποκάλυψη που προκάλεσε σοκ στην κατασκοπευτική κοινότητα, η πρώην Ρωσίδα πολίτης Aliia Roza σήκωσε το πέπλο του μυστικού παρελθόντος της ως δήθεν πρώην κατάσκοπος, ρίχνοντας φως στον σκοτεινό κόσμο του sexpionage σε ένα πρωτοποριακό podcast με τίτλο «To Die For».

Σηματοδοτώντας την πρώτη περίπτωση μιας φερόμενης ως εκπαιδευμένης από τη Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) «πράκτορα αποπλάνησης» που μιλάει για την εκπαίδευσή της, τις τεχνικές, τους στόχους και τις αποστολές της, οι αποκαλύψεις της Roza γοήτευσαν το κοινό και προκάλεσαν ευρεία ίντριγκα.

Σε συνεργασία με την Tenderfoot TV και το iHeartPodcasts, το podcast εμβαθύνει στο παρελθόν της Roza, αποκαλύπτοντας τον περίπλοκο ιστό χειραγώγησης και ίντριγκας που καθόρισε την καριέρα της ως αριστοτέχνη χειριστή. Ο Neil Strauss, γνωστός συγγραφέας των βιβλίων «The Game» και «The Dirt», αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την πρωτοφανή εξερεύνηση στον κόσμο της κατασκοπείας.

