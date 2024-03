Ουγγαρία: Με αλυσίδες σε χέρια και πόδια μεταφέρθηκε στο δικαστήριο η Ιταλίδα που είχε επιτεθεί σε νεοναζί (vids)

Παραμένει στη φυλακή η Ιλάρια Σάλις, καθώς ουγγρικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημά της να μετατραπεί η προφυλάκιση σε κατ' οίκον περιορισμό

Η ουγγρική δικαιοσύνη δεν ενέκρινε την μετατροπή της προφυλάκισης της Ιλάρια Σάλις, σε κατ΄οίκον περιορισμό. Πρόκειται για την Ιταλίδα δασκάλα η οποία κατηγορείται για επίθεση κατά νεοναζί, στην Βουδαπέστη, τον Φεβρουάριο του 2023.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο στην ουγγρική πρωτεύουσα, η Σάλις μεταφέρθηκε στη δικαστική αίθουσα δεμένη με αλυσίδα.

Un’umiliazione per #IlariaSalis , per il governo italiano e per l’Europa. pic.twitter.com/xmNNxNbx82

Σύμφωνα με τον δικαστή «τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει και υπάρχει, ακόμη, κίνδυνος διαφυγής της κατηγορούμενης από την Ουγγαρία». «Πρόκειται για την πολλοστή επίδειξη δύναμης της κυβέρνησης Ορμπαν», δήλωσε ο Ρομπέρτο Σάλις, πατέρας της κατηγορούμενης. Η επόμενη δικάσιμος ορίσθηκε για τις 29 Μαΐου.

Η οικογένειά της, και μεγάλο μέρος της κοινωνίας των πολιτών, απευθύνουν έκκληση, από την Ιταλία, για άμεση αποφυλάκισή της ή, έστω, μεταφορά της σε κατ' οίκον περιορισμό.

Il tribunale di Budapest ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per #IlariaSalis, che è stata condotta in udienza ancora una volta in catene e al guinzaglio. Cos’ha fatto il governo italiano in questi mesi? E cosa intende fare ora? pic.twitter.com/1YhzcA03S6