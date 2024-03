Ο Ville Valo έρχεται στην Ελλάδα (vid)

Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 στο Fuzz (Αθήνα) και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 στο Principal Club Theater (Θεσσαλονίκη) τον περιμένουμε σε δύο ανεπανάληπτα shows

Ο Ville Valo, που σφράγισε με τους ΗΙΜ τις μουσικές αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς, έρχεται για πρώτη φορά σε headline shows σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 στο Fuzz (Αθήνα) και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 στο Principal Club Theater (Θεσσαλονίκη) ο Φιλανδός καλλιτέχνης θα σημάνει την έναρξη της ευρωπαϊκής περιοδείας του, με αφορμή το πρώτο σόλο album του “Neon Noir”.

Σύντομα συμπληρώνει τα 27 χρόνια πορείας στη μουσική και όπως παραδέχεται στο rocking: «Χαίρομαι που θα επιστρέψω σύντομα στα τουρ, γιατί το να φτυαρίζεις το χιόνι από την αυλή του σπιτιού δεν είναι το πιο rock n' roll πράγμα που μπορείς να κάνεις».

Στο σπίτι του στο Ελσίνκι άλλωστε, δημιούργησε και το ντεμπούτο του ως solo καλλιτέχνης και είχε να εξομολογηθεί φόβους και αγωνίες του: «Όταν είσαι μεγαλύτερος σε ηλικία και έχεις ιστορία πίσω σου, φοβάσαι εύκολα ότι όταν κάνεις κάτι καινούργιο θα θεωρηθείς σαν ένα παλιό τζουκ μποξ σε μια γωνία» και συνεχίζοντας την σκέψη του θυμήθηκε τα πρώτα ακούσματα και επιρροές του, πίσω στα 90’s, αποκαλύπτοντας και την ηλικία του: «Γεννήθηκα το 76. Στα μέσα της δεκαετίας του '90, κάποιος μου είπε για τους Sisters of Mercy. Τότε μεσουρανούσαν και οι μεγάλοι αστέρες της ποπ. Δεν μπορούσες να αποφύγεις τη Μαντόνα και τους υπόλοιπους. Αλλά μπάντες όπως οι Depeche Mode και οι Killing Joke άρχισαν να ασκούν επιρροή πάνω πάνω μου».

Η περίοδος με τους HIM ήταν αναμφίβολα το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής και της καριέρας του Ville Valo. Στο rockoverdose επισημαίνει πως: «Μου λείπει η συντροφικότητα, η φιλία και το πνεύμα των πρώτων χρόνων. Μου λείπει η εποχή που ήμασταν μικροί. Μου λείπουν όμως αυτά τα αστεία κι όλες οι ιδέες και η παρέα που κάναμε, αυτό ήταν το καλύτερο και πιο σημαντικό πράγμα στους HIM» και σε άλλη συνέντευξη του στο documento, αναφερόμενος στη διάλυση του γκρουπ το 2017, λέει: «Πιστεύω ότι η απόφαση να διαλυθούν οι HIM όσο ακόμη ήμασταν φίλοι ήταν σοφή. Ίσως μάλιστα θα έπρεπε να το είχαμε κάνει και νωρίτερα».

Μάλιστα, λίγο αργότερα στο in2life αποκαλύπτει πως: «Πήρε χρόνια να παρθεί η τελική απόφαση. Ήταν αρκετά τρομακτικό αλλά είμαι χαρούμενος με αυτό. Είχε και ένα κομμάτι ανακούφισης και έγινε την κατάλληλη στιγμή όσο ήμασταν ακόμα δεμένοι σαν ομάδα χωρίς έντονες προστριβές», ενώ αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ενός reunion των ΗΙΜ τόνισε: «Αν δεν υπάρξει κάποια πολύ σοβαρή αφορμή, π.χ. μια φιλανθρωπική εκδήλωση, δεν βλέπω γιατί θα έπρεπε να γυρίσουμε σε κάτι που τελείωσε όταν και όπως έπρεπε»..

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε τόσο για το τραγούδι που έχει τραγουδήσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο «...είναι το «Join me in Death» και αναρωτιέμαι πότε θα αρχίσει να μην με ενδιαφέρει να το τραγουδήσω πλέον, αλλά είναι τόσες οι μεταβλητές σε μια ζωντανή εκτέλεση που κάθε φορά μου φαίνεται διαφορετικό», αλλά και για τη σύνδεση του νέου λογότυπου, που αποτελεί παραλλαγή του Heartagram (σ.σ logo των ΗΙΜ) και του J.J Tolkien: «Είναι πολύ χαρακτηριστικό για την διαφοροποίηση ανάμεσα στους HIM και την σόλο καριέρα, το ίδιο σύμβολο αλλά ταυτόχρονα διαφορετικό. Είναι μια συνέχεια και δεν υπάρχει λόγος να αποποιηθώ το παρελθόν μου. Μου αρέσει να το συγκρίνω με τον Τόλκιν και την ομοιότητα που έχει ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών με το Χόμπιτ που εξελίσσονται στον ίδιο κόσμο».

Στα δύο live του σε Αθήνα (4/4, Fuzz) και Θεσσαλονίκη (5/4, Principal Club Theate), ξεκαθάρισε πως: «Το μισό σετ θα είναι κομμάτια των HIM και το άλλο μισό κομμάτια από VV» και δεν έκρυψε την ανυπομονησία και τη χαρά του να παίξει πρώτη φορά στην Ελλάδα σε κλειστό χώρο όπου: «ελπίζω να φέρουμε τα δικά μας φωτορυθμικά, να παίξουμε περισσότερο και να προετοιμάσουμε την ατμόσφαιρα καλύτερα από τα φεστιβάλ, που όλα αυτά γίνονται στο φως της ημέρας».

Στην τελευταία χρονικά συνέντευξη του πριν τις δύο εμφανίσεις του στις 4 και 5 Απριλίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο Ville Valo ανέφερε πως αισθάνεται ενθουσιασμένος όταν δεν έχει προγραμματισμένα τα σχέδια του για το μέλλον: «Νομίζω πώς το βασικό είναι το να συνεχίζεις. Δεν υπάρχουν πολλές μπάντες ή καλλιτέχνες που να έχουν... επιβιώσει για πολύ μεγάλο διάστημα. Έχω την ευχαρίστηση να το κάνω αυτό επαγγελματικά νομίζω από το 1997 οπότε νιώθω και είμαι ευλογημένος με το να μπορώ να κάνω αυτό που μου αρέσει και αγαπώ». Μάλιστα, σε ερώτηση του documento για το αν μπορεί ένας καλλιτέχνης που έχει ταυτιστεί με μια μπάντα, να κάνει προσωπική καριέρα με την ίδια επιτυχία ή είναι καταδικασμένος να εξαρτάται από το ένδοξο παρελθόν, απάντησε: «Θεωρώ ότι ο καταλληλότερος για να την απαντήσει είναι ο Ozzy (σ.σ Osbourne). Μπορεί να έγινε περισσότερο διάσημος μέσα από την προσωπική του καριέρα, αλλά δεν θα τα είχε καταφέρει αν δεν υπήρχαν οι Black Sabbath. Προσωπικά δεν μπορώ να βγάλω τους HIM από μέσα μου, ούτε θέλω» ή όπως είπε στο rock overdose: «I'm like a zebra who can't get rid of its stripes».

Ο Ville Valo με κάθε ευκαιρία δεν ξεχνάει να σχολιάζει το πόσο «ευλογημένος» αισθάνεται κάθε φορά που έρχεται στην Ελλάδα την οποία θαυμάζει ως «λίκνο του πολιτισμού» και δεν μπορεί να ξεχάσει το πρώτο ταξίδι το 2000 όταν «ένιωσα λίγο σαν τους Beatles», αφού «το κοινό τραγουδάει πολύ δυνατά, κάνει πάρτι και περνάει καλά. Καμία σχέση με το κοινό στη Φινλανδία».

Welcome to the era of VV!

Special guests και στις δύο συναυλίες θα είναι οι Zetra!





