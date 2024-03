Συναγερμός στο Λίβερπουλ: Κάτοικοι δέχονται επιθέσεις από μεγαλόσωμους γλάρους (vid)

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λίβερπουλ μετά την εμφάνιση μεγαλόσωμων γλάρων.

Στο Λίβερπουλ, μια πόλη γνωστή για την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και την έντονη αστική της ζωή, οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια απροσδόκητη πρόκληση που έχει προκαλέσει τόσο ανησυχία όσο και εκκλήσεις για δράση. Το ζήτημα που τίθεται; Μια σημαντική αύξηση του πληθυσμού των ασυνήθιστα μεγάλων γλάρων, που ονομάζονται από τους ντόπιους «XL gullies» και έχουν γίνει συνηθισμένο θέαμα, ιδίως γύρω από παραθαλάσσιες περιοχές και αστικά κέντρα. Αυτά τα πουλιά, που έλκονται από την αφθονία των απορριμμάτων και των τροφικών αποβλήτων, δεν έχουν γίνει μόνο ενοχλητικά, αλλά και σύμβολο των ευρύτερων περιβαλλοντικών προκλήσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων.

Η αύξηση των «XL gullies» στο Λίβερπουλ αποδίδεται στο αυξανόμενο πρόβλημα των σκουπιδιών και των τροφίμων που αφήνονται αφύλακτα σε δημόσιους χώρους. Αναφορές από ανήσυχους πολίτες υπογραμμίζουν περιστατικά όπου οι γλάροι, ενθαρρυμένοι από το μέγεθος και τον αριθμό τους, φτάνουν στο σημείο να αρπάζουν τρόφιμα απευθείας από τα χέρια των ανθρώπων.

Is this girl in liverpool



i saw a seagull physically attack a woman for some burger king chips once https://t.co/fPj0yxdVmT