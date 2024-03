Στις 10 Ιουνίου το WWDC 2024 της Apple με νέα για το iOS 18 και όχι μόνο

Έρχεται το WWDC 2024 στις 10 Ιουνίου με νέες πληροφορίες.

Η Apple ανακοίνωσε πως το 35ο Ετήσιο Συνέδριο των Προγραμματιστών που διοργανώνει θα λάβει χώρα από τις 10 έως και τις 14 Ιουνίου.

Το Apple WWDC 2024 θα ξεκινήσει στις 10 Ιουνίου με την κεντρική παρουσίαση-ομιλία στο Apple Park Campus του Κουπερτίνο, ενώ θα υπάρχουν και τις υπόλοιπες μέρες αρκετές δραστηριότητες για τους ενδιαφερόμενους.

Αρχικά, αναμένουμε πολλές πληροφορίες για τα της τεχνητής νοημοσύνης και όσων θα φέρει η Apple στις συσκευές της, μιας και το τελευταίο διάστημα υπάρχει αρκετή πληροφορία σχετικά με αυτήν την εξέλιξη, όπως πχ. ότι η «μαμά» του iPhone θα ενσωματώσει λειτουργίες της Gemini AI της Google στη Siri και σε διάφορες εφαρμογές.

Ακόμη, αναμένεται να μάθουμε πολλά για αυτά που θα έρθουν σε iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15 και watchOS 11, ενώ αναμένεται να δούμε και το νέο λειτουργικό του Apple Vision Pro, το visionOS 2.

Αν και δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, μπορεί να δούμε και κάποιο νέο hardware στις κατηγορίες των φορητών υπολογιστών.

Η κεντρική ομιλία της Apple θα μεταδοθεί μέσα από το site της εταιρείας, το κανάλι της στο YouTube και το Apple Developer App.

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD