Η Ιαπωνία έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στο internet, φτάνοντας τα 430Tbps μέσω οπτικής ίνας!

Η Ιαπωνία πέτυχε ταχύτητα 430Tbps μέσω οπτικής ίνας

Ερευνητές από το Εθνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τεχνολογίας (NICT) της Ιαπωνίας, σε συνεργασία με την Sumitomo Electric, έσπασαν το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στο internet, φτάνοντας στα εξωπραγματικά δεδομένα των 1,02 petabits ανά δευτερόλεπτο (125.000 gigabytes/sec) σε απόσταση 1.808 χιλιομέτρων με ειδικό οπτικό ιστό ίδιου πάχους με τα υφιστάμενα καλώδια.

Αυτή η ταχύτητα (430Tbps) είναι περίπου 4 εκατομμύρια φορές ταχύτερη από τον μέσο όρο ταχύτητας σύνδεσης internet στις ΗΠΑ και θα επέτρεπε το download ολόκληρου του αρχείου του Netflix σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο ή εκατομμύρια video ανάλυσης 8Κ ταυτόχρονα χωρίς buffering.

Η τεχνολογία χρησιμοποιεί περισσότερες ζώνες μετάδοσης (transmission bands) και είναι συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, με δυνατότητα να καλύψει 26 φορές την συνολική σταθερή κίνηση broadband της Ιαπωνίας μέχρι το τέλος του 2024, ενώ φαίνεται να λύνει και τα προβλήματα σήματος σε μεγάλες αποστάσεις μέσω ειδικής ενίσχυσης.

Τα προηγούμενα ρεκόρ ταχύτητας ήταν 402 Tbps το 2024 και 319 Tbps το 2021, που καταγράφηκαν από την ίδια ομάδα ερευνητών.