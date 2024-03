Ο Hideo Kojima αποκάλυψε την αγαπημένη του σειρά στο Netflix: Οι θαυμαστές του «έτρεξαν» να την παρακολουθήσουν (vid)

Οι θαυμαστές αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την έγκριση του Kojima, με πολλούς να καταφεύγουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους.

Σε έναν κόσμο όπου η ψυχαγωγία και η ψηφιακή αφήγηση εξελίσσονται διαρκώς, ο Hideo Kojima που είναι γνωστός για τις αφηγήσεις και το καινοτόμο gameplay του, έστρεψε πρόσφατα την κριτική του ματιά προς τη σφαίρα της τηλεόρασης. Η πιο πρόσφατη αξιολόγησή του; Τη διασκευή του Netflix του αναγνωρισμένου από τους κριτικούς δράματος επιστημονικής φαντασίας, «3 Body Problem». Η λεπτομερής κριτική του Kojima στο Twitter, που επαινεί τη σειρά, έχει προκαλέσει σημαντική προσοχή και θαυμασμό από τους οπαδούς και τους θεατές, ειδικά υπό το πρίσμα της συνοπτικής κριτικής του με έξι λέξεις για μια άλλη σειρά, το «Madame Web».

«Μόλις τελείωσα τα οκτώ επεισόδια του “3 Body Problem”», ξεκινά ο Kojima, θέτοντας τις βάσεις για μια διεισδυτική κριτική. Επιβραβεύει τη σειρά για τη φιλόδοξη προσαρμογή του πρωτότυπου μυθιστορήματος του Liu Cixin, τονίζοντας τη μεγάλη κλίμακα και το μοναδικό στυλ που χαρακτηρίζουν τόσο το βιβλίο όσο και το τηλεοπτικό του αντίγραφο. Ο Kojima σημειώνει την αργή εισαγωγή της σειράς και τον περίπλοκο ιστό χαρακτήρων και αφηγήσεων που υφαίνουν μια «διαχρονική ιστορία».

I've just finished watching through eight episodes of "3 Body Problem." The original novel by Liu Cixin is depicted on a grand scale and in a unique style. With a slow-paced introduction, the ensemble drama spins a timeless story with intersecting characters. Abstract and… pic.twitter.com/RlZaKIoHyz