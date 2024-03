Πούτιν για μακελειό στη Μόσχα: «Όπως οι Ναζί έκαναν κάποτε σφαγές, οι εγκληματίες αποφάσισαν να οργανώσουν ένα σόου εκτελέσεων» (vid)

Την πρώτη επίσημη δημόσια τοποθέτηση μετά την τρομοκρατική επίθεση στον συναυλιακό χώρο, στα περίχωρα της Μόσχας, έκανε ο Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε τα πρώτα δημόσια σχόλια μετά τις επιθέσεις στο Crocus City Hall, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και υποσχόμενος οτι η «Η Ρωσική Ομοσπονδία θα εντοπίσει και θα τιμωρήσει όλους όσοι προετοίμασαν την τρομοκρατική επίθεση».

To βράδυ της Παρασκευής ένοπλοι εισέβαλαν σε μια μεγάλη αίθουσα συναυλιών έξω από τη Μόσχα και πυροβόλησαν με αυτόματα όπλα προς το πλήθος, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 143 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 170 να τραυματιστούν, ημέρες αφότου ο πρόεδρος Πούτιν επαναβεβαίωσε την κυριαρχία του στη χώρα, εξασφαλίζοντας έκτη συνεχόμενη θητεία.

«Βρέθηκαν και συνελήφθησαν και οι τέσσερις δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης, όλοι όσοι πυροβόλησαν και σκότωσαν ανθρώπους. Προσπάθησαν να κρυφτούν και κινήθηκαν προς την Ουκρανία, όπου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, τους ετοιμάστηκε παράθυρο από την ουκρανική πλευρά για να περάσουν τα σύνορα. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου εργάζονται για να εντοπίσουν και να αποκαλύψουν ολόκληρη τη βάση συνεργών των τρομοκρατών: αυτούς που τους παρείχαν μεταφορά, περιέγραψαν οδούς διαφυγής από τον τόπο του εγκλήματος, ετοίμασαν κρύπτες, αποθήκες όπλων και πυρομαχικών.

