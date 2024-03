Το Ισλαμικό Κράτος είναι υπεύθυνο για το λουτρό αίματος στον χώρο συναυλιών Crocus City Hall.

Σε μια ζοφερή κλιμάκωση της βίας, o ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την καταστροφική επίθεση σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια τουλάχιστον 40 ζωών, ενώ πάνω από 100 άτομα τραυματίστηκαν. Η ανακοίνωση αυτή διαδόθηκε μέσω μιας σύντομης ανακοίνωσης από το πρακτορείο ειδήσεων Amaq που συνδέεται με το ISIS στο Telegram.

ISIS has now claimed Responsibility for the Terrorist Attack tonight on the Crocus Concert Hall in the Russian Capital of Moscow, with them stating that the Attack was specifically attempting to Target a Gathering of Christians. pic.twitter.com/alUpZV4yqO — OSINTdefender (@sentdefender) March 22, 2024

Παρά τον ισχυρισμό, το ISIS δεν έχει ακόμη προσκομίσει συγκεκριμένα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την εμπλοκή του σε αυτή την αποτρόπαια πράξη.

BREAKING: ISIS claims responsibility for the terror attack in Moscow.



President Vladimir Putin has not yet made a public statement about the attack on Crocus City Hall.



The U.S. seemed to have knowledge that an attack was coming considering on March 7th, the U.S. warned that… pic.twitter.com/txYeA1J8nd — Collin Rugg (@CollinRugg) March 22, 2024

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έδωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας και μετέδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης TASS, οι δράστες, οπλισμένοι και επικίνδυνοι, εισήλθαν βίαια στον χώρο και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Το χάος και η βία που ακολούθησε αποτυπώθηκαν σε βίντεο που απεικονίζει τον χώρο να τυλίγεται στις φλόγες, με τον καπνό να υψώνεται απειλητικά στον ουρανό, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα και την κλίμακα της επίθεσης.

Περαιτέρω αναφορές του RIA Novosti αναφέρουν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν αυτόματα όπλα και εκρηκτικά, προκαλώντας μια καταστροφική πυρκαγιά που συνέβαλε στη μερική κατάρρευση της οροφής του χώρου, όπως αναφέρει το Russia 24. Αυτή η εσκεμμένη πράξη βίας, η οποία είχε ως στόχο αμάχους, ερευνάται επί του παρόντος ως τρομοκρατικό περιστατικό από την Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας.