Η φύση της επίθεσης, που θυμίζει μερικές από τις πιο αποτρόπαιες τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη, όπως το μακελειό στο θέατρο Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015, έχει αναπόφευκτα προκαλέσει συγκρίσεις με προηγούμενες τραγωδίες εντός της ίδιας της Ρωσίας. Προσοχή σκληρές εικόνες!

Σε ένα συγκλονιστικό περιστατικό που σηματοδοτεί τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον δώδεκα άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλά άλλα τραυματίστηκαν σε βίαιη επίθεση σε μεγάλη αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε καθώς επιτιθέμενοι ντυμένοι με πολεμική εξάρτηση εξαπέλυσαν πυρά και πυροδότησαν εκρηκτικά, δημιουργώντας ένα σκηνικό χάους και τρόμου.

Το Crocus City Music Hall, ένας εξέχων χώρος γνωστός για τη φιλοξενία μεγάλων εκδηλώσεων, φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες, μια ζοφερή απόδειξη της σοβαρότητας της επίθεσης. Πλάνα από αυτόπτες μάρτυρες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν τις τρομακτικές στιγμές της επίθεσης, με τουλάχιστον τέσσερα ένοπλα άτομα να πυροβολούν αδιακρίτως, αναγκάζοντας τους παρευρισκόμενους να αναζητήσουν απεγνωσμένα ασφάλεια. Συγκλονιστικά βίντεο αποκαλύπτουν ενόπλους με στρατιωτική ενδυμασία να εκτελούν πυροβολισμούς εξ επαφής μέσα στο χάος, ενισχύοντας περαιτέρω την τραγικότητα της κατάστασης.

Scary pictures in of an unfolding situation in Moscow — Terrorist gunmen inside a concert hall in Russia’s capital. Multiple casualties being reported. pic.twitter.com/2lna6iMrIW — Shiv Aroor (@ShivAroor) March 22, 2024

Με αφορμή την καταστροφή, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν εξέφρασε βαθιά θλίψη, κάνοντας λόγο για «μεγάλη τραγωδία». Η άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τουλάχιστον 50 ασθενοφόρων στο σημείο, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της επίθεσης και τον επείγοντα χαρακτήρα των προσπαθειών διάσωσης και ιατρικής περίθαλψης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Massacre In Russia,Gunmen shoot people inside Crocus music hall in Moscow, 12 dead many injured.#Moscow #Russia pic.twitter.com/tzjc1gWf8D March 22, 2024

Οι προκαταρκτικές αναφορές του προσωπικού έκτακτης ανάγκης δείχνουν ότι η επίθεση ξεκίνησε από την είσοδο του συναυλιακού χώρου, όπου οι δράστες, χρησιμοποιώντας αυτόματα πυροβόλα όπλα, ξεκίνησαν τη βία που στη συνέχεια οδήγησε σε σημαντική πυρκαγιά εντός των εγκαταστάσεων. Πιστεύεται ότι έως και πέντε άτομα συμμετείχαν σε αυτή την επιμελώς σχεδιασμένη επίθεση.

Η φύση της επίθεσης, που θυμίζει μερικές από τις πιο αποτρόπαιες τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη, όπως το μακελειό στο θέατρο Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015, έχει αναπόφευκτα προκαλέσει συγκρίσεις με προηγούμενες τραγωδίες εντός της ίδιας της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης ομηρίας στο θέατρο Nord Ost στη Μόσχα το 2002.

#BREAKING: Russian Special Forces SOBR are preparing to enter the Hall where terrorist attack is ongoing. Moscow terror attack increasingly looks like Russia’s 26/11 moment. We Indians have seen this 15 years ago. pic.twitter.com/iteGJuqXZs March 22, 2024

Οι αναφορές του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων 112 κάνουν λόγο για ενδεχομένως μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, με εκτιμήσεις για έως και 40 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες. Η κατάσταση όσον αφορά την εξουδετέρωση των δραστών παραμένει αβέβαιη από το βράδυ της Παρασκευής (22/3), αν και επιβεβαιώνεται ότι πολλά άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το υπόγειο του χώρου όπου είχαν αναζητήσει καταφύγιο.

⚡️ Breaking: Special forces have initiated an operation to neutralize terrorists by storming the building. Stay tuned for updates. #CrocusCityHall #Moscow #Russia pic.twitter.com/wT0IJTIfTw — WorldNews (@FirstWorldNewss) March 22, 2024

Η επίθεση αυτή έρχεται στον απόηχο των εντατικοποιημένων επιχειρήσεων των ρωσικών αρχών κατά ένοπλων ισλαμιστών μαχητών στην Ινγκουσετία, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε σημαντικές συγκρούσεις. Η χρονική συγκυρία της επίθεσης συμπίπτει με πρόσφατες συμβουλές από δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, που καλούν σε προσοχή όσον αφορά πιθανές τρομοκρατικές απειλές σε δημόσιες συγκεντρώσεις στη Ρωσία. Οι προειδοποιήσεις αυτές, που έχουν τις ρίζες τους σε πληροφορίες για επικείμενα εξτρεμιστικά σχέδια που στοχεύουν σε μεγάλες εκδηλώσεις, υπογραμμίζουν τον αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Το καταστροφικό συμβάν δεν αντιπροσωπεύει μόνο μια σημαντική απώλεια ζωής και μια σοβαρή παραβίαση της ασφάλειας, αλλά εγείρει επίσης καίρια ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προληπτικών μέτρων κατά τέτοιων εξτρεμιστικών απειλών.