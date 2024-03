Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η χώρα του θα «καταστρέψει» τους Ουκρανούς ηγέτες, εάν αποδειχθεί ότι ευθύνονται για την αιματηρή επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας.

«Εάν αποδειχθεί ότι είναι τρομοκράτες του καθεστώτος του Κιέβου... πρέπει όλοι τους να βρεθούν και να καταστραφούν ανελέητα ως τρομοκράτες. Συμπεριλαμβανομένων των ηγετών του κράτους που διέπραξε μια τέτοια ωμότητα», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι επίσης δεύτερος στην ιεραρχία του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, σε μήνυμά του στο Telegram.

