Μακελειό στη Ρωσία: Μαζικοί πυροβολισμοί σε αίθουσα συναυλιών (vid)

Σύμφωνα με τις αναφορές στα ρωσικά ΜΜΕ από την επίθεση στη Μόσχα υπάρχουν τραυματίες. Προσοχή σκληρές εικόνες!

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Παρασκευή (22/3) στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall στα βορειοδυτικά της Μόσχας αναφέρει το ρωσικό RIA. Τουλάχιστον τρία άτομα με καμουφλάζ άνοιξαν πυρ και σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ρωσικού ΜΜΕ υπάρχουν τραυματίες.

«Ειδικότερα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέβαλαν στο ισόγειο του Crocus City Hall και άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα. Υπάρχουν σίγουρα τραυματίες», δήλωσε ο ίδιος. Σύμφωνα με τον ίδιο, «στη συνέχεια πέταξαν μια χειροβομβίδα ή μια βόμβα, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά».

BREAKING: MAJOR TERRORIST ATTACK IN RUSSIA AT LEAST 15 KILLED



At least three people in camouflage opened fire on people , followed by a major explosion. pic.twitter.com/UTCxFruti4 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 22, 2024

«Ο κόσμος που βρισκόταν στην αίθουσα ξάπλωσε στο πάτωμα για να γλιτώσει από τους πυροβολισμούς, έμεινε εκεί για 15-20 λεπτά και μετά άρχισαν να σέρνονται έξω. Πολλοί κατάφεραν να βγουν έξω», είπε.

Στο κτίριο ξέσπασε πυρκαγιά.

🚨#BREAKING: Multiple people have been shot at concert hall with multiple fatalities with large explosions taking place



📌#Moscow | #Russia



Currently, there are reports of a terrorist attack taking place at a concert hall entertainment center in Moscow, Russia. Reports… pic.twitter.com/2x3r2Yuz4u — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 22, 2024