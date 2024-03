Μια κολλητική ταινία αξίας 3.000 ευρώ: Ξεπούλησε το νέο βραχιόλι Balenciaga

Ο ισπανικός οίκος μόδας δέχεται σκληρή κριτική μετά την κυκλοφορία ενός αξεσουάρ με τη μορφή κολλητικής ταινίας που κοστίζει 3.000 ευρώ.

Η μόδα είναι μια δυσνόητη έννοια για πολλούς. Δεν μπορούν, για παράδειγμα, να δεχθούν εύκολα τα ρούχα που τους βγάζουν από τις νόρμες της καθημερινότητας και ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Ένας από τους οίκους που συχνά πρωτοπορεί με τις δημιουργίες του είναι ο Balenciaga, ωστόσο, η τελευταία του «πινελιά» φαίνεται πως εξόργισε αρκετούς.

Στην πρόσφατη εβδομάδα μόδας του Παρισιού, λοιπόν, η Balenciaga παρουσίασε ένα νέο αξεσουάρ που θυμίζει βραχιόλι σε σχήμα κολλητικής ταινίας. Το αξεσουάρ αποτελείται από ένα κυκλικό χαρτόνι, στο οποίο εμφανίζεται το λογότυπο Balenciaga Adhesive. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Αν κάτι «έβγαλε από τα ρούχα τους» όσους το είδαν ήταν η τιμή του, η οποία φτάνει τις 3.000 ευρώ!

Το σχήμα σε συνδυασμό με την τιμή του νέου αυτού βραχιολιού έχουν ξεσηκώσει κύμα αρνητικών σχολίων, με τους ανθρώπους της Balenciaga, βέβαια, να τρίβουν τα χέρια τους, αφού το αξεσουάρ φαίνεται πως ήδη ξεπουλάει.

