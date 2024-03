Τρομερό party game: Πώς θα παίξεις δωρεάν από την τηλεόρασή σου διασκεδαστικά κουίζ παρέα με τους φίλους σου

Αν ψάχνεις ένα party game που θα απογειώσει η μάζωξη με την παρέα στο σπίτι, τότε μόλις στο βρήκαμε.

Πόσες φορές σου έχει τύχει να καλέσεις κόσμο σπίτι και να ψάχνετε εναγωνίως κάποιο επιτραπέζιο να παίξετε; Όταν έρθει η ώρα να διαβάσετε τους κανόνες, όμως, πιθανότατα όλοι να βαριέστε τα περίπλοκα παιχνίδια. Θέλετε κάτι έξυπνο και απλό, να γελάσετε και να περάσετε καλά. Έτσι δεν είναι;

Πρόσφατα, λοιπόν, ήρθε ένας φίλος στο σπίτι και μου μίλησε για ένα online game, το οποίο μπορείς να παίξεις δωρεάν από το κινητό σου μαζί με όλη την παρέα σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συνδεθείς στο BlinBlon από ένα tablet, υπολογιστή ή τηλεόραση και στη συνέχεια έχεις στο χέρι σου μια πληθώρα από παιχνίδια (βρες την εικόνα, μάντεψε το τραγούδι κ.α.) και κουίζ.

Δεν χρειάζεσαι κάποια σύγχρονη κονσόλα, απλώς μια τηλεόραση που να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ, για να λειτουργήσει ως οθόνη του παιχνιδιού. Αυτή τη δουλειά φυσικά μπορεί να κάνει και το laptop σου ή το tablet σου.

Tα κινητά σας γίνονται τα «χειριστήρια». Εκεί εμφανίζονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις κι όποιος απαντήσει πιο γρήγορα, παίρνει και περισσότερους πόντους, μέχρι να αναδειχθεί ο τελικός νικητής. Και το καλύτερο; Μιας και η συζήτηση για το Zάρι της Μαρίνας Σάττι καλά κρατεί, στο BlinBlon υπάρχει και ειδικό κουίζ για Eurovision.

Thank me later.