Σε συναγερμό μια ολόκληρη πόλη της Ιαπωνίας: Οι αρχές αναζητούν την «τοξική» γάτα που έπεσε σε δεξαμενή χημικών (vid)

Η ιστορία έχει τραβήξει την προσοχή τόσο των κατοίκων όσο και των αρχών, εγείροντας ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια και την ευημερία των ζώων.

Σε ένα περιστατικό που μοιάζει περισσότερο με σενάριο από σουρεαλιστική ταινία, οι αρχές στη Φουκουγιάμα της Ιαπωνίας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού μετά από αναφορές για μια γάτα που μπορεί να έπεσε σε δεξαμενή χημικών και είναι πλέον «δυνητικά τοξική».

Το περιστατικό ξεκίνησε με έναν φαινομενικά αθώο τρόπο, όταν ο Lawson Spolansky, εργαζόμενος στην Nomura Plating Corporation στη Φουκουγιάμα, παρατήρησε ασυνήθιστα αποτυπώματα από πατούσες στο πάτωμα του εργοστασίου ένα πρωί της Δευτέρας (11/3). Τα πλάνα ασφαλείας επιβεβαίωσαν αργότερα την παραβίαση των εγκαταστάσεων, δείχνοντας μια γάτα να κάνει μια απροσδόκητη απόδραση από τις εγκαταστάσεις. Η εν λόγω δεξαμενή περιείχε εξασθενές χρώμιο, ένα κοκκινωπό-καφέ διάλυμα που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία επιμετάλλωσης, αλλά είναι γνωστό ότι προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα στον άνθρωπο αν εισπνευστεί, μαζί με πιθανή βλάβη στα νεφρά, το συκώτι και ερεθισμό στο δέρμα και τα μάτια, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Επιστημών Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Officials in Fukuyama, Japan, have cautioned residents to avoid contact with a cat that is believed to have jumped into a vat of toxic chemicals. The feline was last seen leaving the Nomura Plating Fukuyama factory, and pawprints leading away from a vat of hexavalent chromium, a… pic.twitter.com/HQ23yBU6wx — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 13, 2024

Η εξαφάνιση της γάτας μετά την επικίνδυνη περιπέτειά της προκάλεσε επείγουσα προειδοποίηση από τις αρχές, συμβουλεύοντας το κοινό να είναι σε επαγρύπνηση και να αποφεύγει κάθε επαφή με το αιλουροειδές. Το μήνυμα είναι σαφές: «Μην αγγίζετε τη γάτα. Καλέστε τις αρχές». Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει τους εγγενείς κινδύνους των βιομηχανικών χημικών ουσιών και τη σημασία της διασφάλισης των υλικών αυτών από την τυχαία έκθεση, ιδίως σε άγρια ζώα.

The citizens of Fukuyama, Japan, are on watch for a potentially hazardous cat that appears to have fallen into a tank of toxic chemicals at a factory and then escaped, darting across the factory yard and into the city at large. https://t.co/pUpxgLQRRC March 15, 2024

Ο εκπρόσωπος της Nomura Plating, Motonari Ibaraki, δήλωσε ότι η εταιρεία δεσμεύεται να λάβει μέτρα για την αποτροπή τέτοιων περιστατικών στο μέλλον, τονίζοντας την ανάγκη να ασφαλίζονται οι χώροι που είναι προσβάσιμοι στα μικρά ζώα. Το περιστατικό προκάλεσε έρευνα σε ολόκληρη την πόλη για τη γάτα, η οποία, σύμφωνα με τον Ιμπαράκι, ενδέχεται να μην επέζησε από την επικίνδυνη βουτιά της. Ωστόσο, μέχρι να βρεθεί η γάτα, ο δυνητικός κίνδυνος που ενέχει δεν μπορεί να αγνοηθεί.