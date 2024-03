Παίκτης στον «Τροχό της Τύχης» κέρδισε με buzzer-beater: Έφυγε με μια ολοκαίνουργια Mustang (vid)

Μοναδικός παίκτης στον «Τροχό της Τύχης» κατάφερε να κερδίσει στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αφήνοντας τον παρουσιαστή με το «στόμα ανοιχτό».

Σε μια αξέχαστη τροπή των γεγονότων στον «Τροχό της Τύχης», ο διαγωνιζόμενος Max McGee μετέτρεψε μια κρίσιμη στιγμή σε μια θεαματική νίκη, κερδίζοντας μια ολοκαίνουργια Mustang στον συναρπαστικό γύρο μπόνους του παιχνιδιού. Ο δρόμος προς τη νίκη του, ωστόσο, ήταν στρωμένος με ένα μείγμα στρατηγικής, τύχης και μιας καίριας στιγμής ατυχίας για έναν άλλο παίκτη.

Το δράμα εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιστροφής του παιχνιδιού, στην κατηγορία «Φράση», όπου ο McGee, μαζί με άλλους δύο διαγωνιζόμενους, διεκδικούσε την ευκαιρία να λύσει το παζλ και να εξασφαλίσει την πρωτιά. Ο γρίφος που παρουσιάστηκε στους διαγωνιζόμενους ήταν μια προκλητική φράση με πολλά κενά που έπρεπε να συμπληρωθούν, που στέκονταν ως « _, _ _ _ _ _ T _ N _ , _ _ _, T_ _, _ _ _ N _ _ ».

Σε μια στιγμή υψηλού ρίσκου, η διαγωνιζόμενη Patricia προσπάθησε να λύσει το γρίφο με το «A MEETING OF THE MIND!» Δυστυχώς για την Patricia, η λύση της ήταν ελλιπής, καθώς έλειπε ένα κρίσιμο «S» στο τέλος της φράσης. Με 6.000 δολάρια να διακυβεύονται στον γύρο μπόνους, το λάθος της Patricia την άφησε πίσω από τον McGee και μια άλλη διαγωνιζόμενη, την Billie, οι οποίες είχαν ήδη συγκεντρώσει 12.000 δολάρια.

Η ένταση κλιμακώθηκε καθώς η Billie επέλεξε ένα γράμμα αλλά απέφυγε να μαντέψει, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη στιγμή δόξας της McGee. Με ακρίβεια και μια υποψία δισταγμού, ο McGee εκμεταλλεύτηκε το κενό που άφησε η Patricia, λύνοντας σωστά τον γρίφο με το «A MEETING OF THE MINDS!». Το κοινό ξέσπασε, καθώς ο παρουσιαστής Pat Sajak αναγνώρισε τον ακούσιο ρόλο της Patricia στο στήσιμο της νίκης του McGee, εκφράζοντας τη συμπάθειά του για την παρ' ολίγον αποτυχία της, αλλά γιορτάζοντας τον θρίαμβο του McGee.

Ως ο νεοφώτιστος νικητής, ο McGee προχώρησε στον γύρο μπόνους, αντιμετωπίζοντας ένα νέο παζλ στην κατηγορία «Φράση» που αρχικά φαινόταν ανυπέρβλητο. Με εννέα κενά σε τέσσερις λέξεις, ο παίκτης του «Τροχού της Τύχης», επέλεξε τα ακόλουθα γράμματα: «H, D, C, O». Ως εκ θαύματος, κάθε γράμμα που επέλεξε εμφανίστηκε στον πίνακα, αποκαλύπτοντας τη φράση« _E, _ RE, _O_ _ _ _ N_, _OR_ _RD.» Με τα δευτερόλεπτα να περνούν, ο McGee έδωσε τη νικητήρια απάντηση: «WE ARE MOVING FORWARD!» ακριβώς όταν ακούστηκε το κουδούνι, επιβεβαιώνοντας τη νίκη του μετά από μια έντονη διαβούλευση με τους κριτές.