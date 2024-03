NBA 2K24 και άλλα games έρχονται δωρεάν τον Μάρτιο στα PS4 και PS5 (vid)

Πολλά νέα games όπως το NBA 2K24 έρχονται δωρεάν στις κονσόλες PlayStation.

H Sony Interactive Entertainment παρουσίασε τα πολλά και ενδιαφέροντα games που έρχονται στην υπηρεσία PlayStation Plus τον μήνα Μάρτιο στις κατηγορίες Game Catalogue και Classics.

Τα παιχνίδια αυτά είναι διαθέσιμα μόνο στους συνδρομητές των πακέτων Extra και Premium και έρχονται να καλύψουν μια ευρύτατη γκάμα.

Τα μέλη των δύο συνδρομών αυτών θα απολαύσουν μεταξύ άλλων τα NBA 2K24 (διαβάστε εδώ τι αλλάζει φέτος στο παιχνίδι), Marvel’s Midnight Suns, Resident Evil 3 και Mythic Pillars: Remastered.

Τα μέλη του PS Plus Premium (μόνο) θα μπορούν να κατεβάσουν και να παίξουν όποτε το επιθυμούν μερικά ακόμη games από τις εποχές των PS1, PS2, PS3 και PSP και στη λίστα αυτών περιλαμβάνονται παραγωγές όπως τα Jak and Daxter: The Lost Frontier, Cool Boarders, Gods Eater Burst, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy και JoJo’s Bizarre Adventure AllStar Battle R.

Η πλήρης λίστα περιλαμβάνει τα παρακάτω games που έρχονται από τις 19 Μαρτίου.

PlayStation Plus Extra and Premium | Game Catalogue

• NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5

• Marvel’s Midnight Suns | PS4, PS5

• Resident Evil 3 | PS4, PS5

• Lego DC Supervillains | PS4

• Mystic Pillars: Remastered | PS5

• Blood Bowl 3 | PS4, PS5

• Super Neptunia RPG | PS4

• Dragon Ball Z: Kakarot* | PS5