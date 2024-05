Days of Play: Ξεκίνησε το καλοκαιρινό κύμα προσφορών του PlayStation

Εκπτώσεις σε PS5, PS Plus, games και άλλα από το PlayStation

H Sony κάνει τα τελευταία χρόνια πολλές προσφορές για τα προϊόντα PlayStation την καλοκαιρινή περίοδο, υπό την καμπάνια Days of Play. Η καμπάνια αυτή ξεκίνησε από σήμερα και θα διαρκέσει έως και τις 12 Ιουνίου, προσφέροντας εκπτώσεις στην κονσόλα PS5, στις συνδρομές PlayStation Plus, στο PlayStation VR2, αλλά και σε εκατοντάδες games.

Αρχικά, ανακοινώθηκαν τα μηνιαία παιχνίδια που έρχονται δωρεάν στο PS Plus και τον Ιούνιο θα υποδεχτούμε τα SpongeBog Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever και Streets of Rage 4. Έπειτα, ανακοινώθηκε η έξτρα παραμονή του EA Sports FC 24 ως δωρεάν παροχή στα μέλη του PS Plus έως και τις 18 Ιουνίου, οπότε μπορείτε να το προσθέσετε στη συλλογή σας μέχρι κι εκείνη τη μέρα.

Στο PS Plus θα μπουν και παραπάνω games αυτό το μήνα σε διάφορες κατηγορίες. Αναλυτικά, οι τίτλοι έχουν ως εξής.

PSVR2

Before Your Eyes

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Synth Riders

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Walkabout Mini Golf

PS2 Games

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

Star Wars: The Clone Wars

Tomb Raider Legend

PS4 και PS5 games

Cricket 24 | PS4, PS5 (από 5 Ιουνίου)

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 (από 7 Ιουνίου)

Dredge | PS4, PS5

Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4 (από 31 Μαϊου)

Σε ό,τι αφορά την κονσόλα PS5, ήδη «τρέχει» μια προσφορά -50€ για διάφορα πακέτα και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για το θέμα εδώ. Πηγαίνοντας τώρα στα του PS Plus, τα νέα μέλη μπορούν να αποκτήσουν ετήσια συνδρομή έως και 30% φθηνότερα, ενώ τα ενεργά μέλη θα έχουν τη δυνατότητα αγοράς συνδρομής PlayStation Plus Extra με έκπτωση 25% και συνδρομής PlayStation Plus Premium με έκπτωση 30%.

Τέλος, θα υπάρχει και μια τεράστια γκάμα παιχνιδιών PS4 και PS5 σε έκπτωση και στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη και πρόσφατες κυκλοφορίες, όπως το Rise of the Ronin. Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη λίστα εδώ.