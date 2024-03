Ο Ευαγγελάτος «ταξίδεψε» στο Λος Άντζελες για τα Όσκαρ: «Παρέλαβε το βραβείο για τα καλύτερα εφέ» (vid)

Ο Νίκος Ευαγγελάτος βρέθηκε στη σκηνή των Όσκαρ, την στιγμή που η Emma Stone παρέλαβε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος «ταξίδεψε» στο Λος Άντζελες και «βρέθηκε» στο Dolby Theatre για την απονομή των Όσκαρ. Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς ήταν το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου και το «Oppenheimer» του Christopher Nolan.

"Poor Things" director Yorgos Lanthimos poses for photos on the #Oscars red carpet. https://t.co/qqUIp7pzs0 pic.twitter.com/VHlxsGsxli