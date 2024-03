Μοναδικό περιστατικό στην Κίνα: Επιβάτης έριξε κέρματα στον κινητήρα αεροπλάνου για «καλή τύχη»

Απίστευτο είναι το περιστατικό που έλαβε μέρος σε αεροδρόμιο της Κίνας. Ένας επιβάτης λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο πέταξε κέρματα στον κινητήρα για «καλή τύχη».

Ένα περίεργο περιστατικό σε κινεζικό αεροδρόμιο οδήγησε σε σημαντική καθυστέρηση της πτήσης CZ8805 της China Southern Airlines, αναδεικνύοντας το διαρκές ζήτημα των προληπτικών πρακτικών που επηρεάζουν την ασφάλεια των αερομεταφορών. Την Τετάρτη (6/3), η πτήση, η οποία ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει από τη Σάνια για το Πεκίνο στις 10 π.μ. τοπική ώρα, αναβλήθηκε για περισσότερες από τέσσερις ώρες λόγω της αντισυμβατικής προσπάθειας ενός επιβάτη να εξασφαλίσει ένα ασφαλές ταξίδι, ρίχνοντας κέρματα στον κινητήρα του αεροσκάφους.

Οι πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 και Flight Aware κατέγραψαν την καθυστέρηση, με το αεροσκάφος να αναχωρεί τελικά περίπου στις 14:16 τοπική ώρα. Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κυκλοφόρησαν ένα βίντεο στο οποίο μια αεροσυνοδός ανακρίνει τον εμπλεκόμενο επιβάτη σχετικά με το περιστατικό. Ο επιβάτης, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, παραδέχτηκε ότι πέταξε «τρία έως πέντε» κέρματα στον κινητήρα, μια ομολογία που οδήγησε στη μετέπειτα σύλληψή του από την αστυνομία του αεροδρομίου, σύμφωνα με αναφορές της China Southern Airlines.

