Μελέτη για τον κορονοϊό έδειξε ότι αποφεύχθηκαν 2.000 θάνατοι και 20.000 λόγω των self test

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης αποκάλυψε πως αποφεύχθηκαν 2.000 θάνατοι και 20.000 εισαγωγές σε νοσοκομεία από τον κορονοϊό.

Τουλάχιστον 2.000 θάνατοι και 20.0000 εισαγωγές σε νοσοκομεία αποφεύχθηκαν στην Ελλάδα από τον κορονοϊό, το διάστημα Απριλίου-Δεκεμβρίου 2021, λόγω των self test, σύμφωνα με ελληνοαμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Frontiers in Public Health».

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν το Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του ΕΚΠΑ, και ο ΕΟΔΥ, ενώ στη μελέτη πήραν μέρος και δύο αμερικανικά πανεπιστήμια, το MIT και το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

Την είδηση έδωσε στο Πρακτορείο FM και στη δημοσιογράφο Τάνια Μαντουβάλου, ο αναπληρωτής καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, κλινικός ιολόγος Γκίκας Μαγιορκίνης, ο οποίος διευκρίνισε ότι χρησιμοποιήθηκαν κυρίως δημόσια διαθέσιμα δεδομένα και οι επιστήμονες δεν είχαν πληροφορίες για τα άτομα.

«Το διάστημα μεταξύ 4 Απριλίου και 15 Δεκεμβρίου του 2021, διατέθηκαν περίπου 60 εκατομμύρια self test.Συμμετείχαν περίπου 8 εκατομμύρια άτομα στη διαδικασία και κατά την κορύφωση του προγράμματος, το 20% του πληθυσμού, έκανε δύο self test, μέσα σε μία εβδομάδα».

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη χρησιμοποιήθηκαν μαθηματικά μοντέλα και προσομοιώσεις, έτσι ώστε οι ερευνητές να υπολογίσουν ποια ήταν η επίδραση του self test στις εισαγωγές στα νοσοκομεία εξαιτίας της covid19 και στους θανάτους εξαιτίας της νόσου.

Να διευρύνουμε τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, με self test κυρίως για τα λοιμώδη

«Εκτός από το ότι απεφεύχθη ένας σημαντικός αριθμός θανάτων, δείχνουμε πλέον ότι τα self test μπορεί να αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο της δημόσιας υγείας, ειδικά όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις, όπως οι πανδημίες. Πλέον τα self test τα χρησιμοποιεί πολύς κόσμος και για τη γρίπη, αλλά και για άλλες ασθένειες και είναι άκρως σημαντική παρακαταθήκη της πανδημίας ότι πλέον ο κόσμος ξέρει να κάνει ένα self test και να έχει μία γρήγορη διάγνωση για την κατάσταση της υγείας του».

Τι δρόμους ανοίγει για άλλες ασθένειες η διαπίστωση που κάνατε στη μελέτη σας, ερωτάται εύλογα ο Γκίκας Μαγιορκίνης. «Νομίζω ότι πλέον μπορούμε σταδιακά να εμπιστευόμαστε όλο και περισσότερο τον πληθυσμό να κάνει self test και με αυτό τον τρόπο να διευρύνουμε τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, κυρίως για τα λοιμώδη. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε πολύ εύκολα να βοηθήσουμε τον κόσμο να προλάβει τις βαρύτερες ασθένειες, πριν αυτές εκδηλωθούν, ακόμη και για ιούς όπως είναι η ηπατίτιδα C, ή ο HIV. Θα μπορούσαν να γίνουν σταδιακά διαθέσιμα και σε αυτές τις κατηγορίες τα selftest. Πλέον υπάρχει και η δυνατότητα της αυτοληψίας, όπως γίνεται σε πολλές χώρες πχ με αυτό τον τρόπο το HPV test για καρκίνο τραχήλου μήτρας».

Οδεύουμε σε μία πιο κανονική εποχή αναπνευστικών νοσημάτων

Όσον αφορά το φετινό χειμώνα σε σχέση με την πανδημία covid, ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρει ότι από αρχές με μέσα Δεκεμβρίου μέχρι μέσα με τέλη Ιανουαρίου, ήταν η πιο έντονη περίοδος που είχαμε να δούμε για περισσότερο από ένα χρόνο. «Τα νοσοκομεία είχαν μία μικρή πίεση που την είδαμε και στις ΜΕΘ. Αυτή τη στιγμή ο κορονοϊός είναι σε πτωτική πορεία. Βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό και δεν εμπνέει κάποια ανησυχία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχουμε μία ακόμη έξαρση μέσα στο έτος. Συνήθως τη βλέπουμε προς την Άνοιξη, ή το καλοκαίρι, εξαρτάται από τις παραλλαγές που μπορεί να εμφανιστούν. Τα άλλα λοιμώδη, είναι σε πορεία κανονικοποίησης. Η γρίπη ήταν έντονη, όχι όσο πέρυσι, και φαίνεται ότι η φετινή επιδημία της θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Λογικά θα πάμε σε μία πιο κανονική εποχή αναπνευστικών νοσημάτων».