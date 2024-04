«Ξεχάστε τον τσιγαρόβηχα»: Οι ειδικοί προειδοποιούν για το άτμισμα

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτός ο βήχας μπορεί να υποδηλώνει την αποκατάσταση του οργανισμού από την πολύετή κατάχρηση καπνού.

Οι ατμιστές αντιμετωπίζουν έναν ενοχλητικό βήχα, διαφορετικό από αυτόν των παραδοσιακών καπνιστών, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου.

Ένας γενικός ιατρός με έδρα το Λονδίνο ανέφερε ότι αντιμετωπίζει χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου που έχουν αναπτύξει ένα «ξηρό» βήχα. Το αποδίδει στη χρήση των φθηνών ηλεκτρονικών τσιγάρων, τα οποία περιέχουν ένα υγρό φορτωμένο με νικοτίνη και διάφορες χημικές ουσίες. Αντίθετα, ο βήχας ενός καπνιστή τείνει να έχει περισσότερο φλέμα.

Οι σελίδες συμβουλών για τους χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου τονίζουν ότι είναι ένα «κοινό φαινόμενο», ιδιαίτερα προβληματικό για τους νέους ατμιστές που έχουν πρόσφατα μεταβεί από το κάπνισμα παραδοσιακών τσιγάρων.

