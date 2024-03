Τα Όσκαρ είναι στη Stoiximan με μακροχρόνια, ειδικά και combos για κάθε γούστο!

Πλούσιο ελληνικό ενδιαφέρον και πολλές επιλογές, κάνουν τη φετινή τελετή πολύ ελκυστική

Η Νο1 κινηματογραφική γιορτή έρχεται για το κοινό της 7ης τέχνης και η Stoiximan φροντίζει γι’ αυτό.

Η συζήτηση κάθε χρόνο γύρω από τα φαβορί και τα outsider καθηλώνει τους σινεφίλ, πόσω μάλλον φέτος, όπου το ελληνικό ενδιαφέρον είναι στα ύψη, απόρροια της παρουσίας του Poor Things, που διεκδικεί 11 βραβεία. Μεταξύ αυτών, φυσικά, είναι και το βραβείο που αφορά στην καλύτερη σκηνοθεσία και το οποίο ελπίζει να κατακτήσει ο Γιώργος Λάνθιμος.

Η Stoiximan προσφέρει πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές για στοίχημα, σε αυτό το “artistic ματς”, που το βράδυ της Κυριακής θα κεντρίσει το ενδιαφέρον τεράστιας μερίδας του κόσμου.

Οι αγορές για τα βραβεία Όσκαρ 2024 στη Stoiximan.

Μεγάλο φαβορί για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, είναι το Oppenheimer, με τη ζωή του ιδιοφυούς φυσικού να αποτυπώνεται στη μεγάλη οθόνη, με απόδοση 1.05. Το Poor Things είναι δεύτερο με απόδοση 10.00.

Ο Γιώργος Λάνθιμος έχει απόδοση 8.00 για το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας και το Κρίστοφερ Νόλαν 1.04.

Μεταξύ άλλων, η Stoiximan προσφέρει ειδικά στοιχήματα αλλά και Combos, για επιλογές out of the box και λίγο περισσότερο «αλατοπίπερο» στα πονταρίσματα.

Μέχρι και το βράδυ της Κυριακής στις 00:00 οι αγορές θα είναι διαθέσιμες, για μια τελετή που θα καθηλώσει κινηματογραφικά και θα κεντρίσει το ενδιαφέρον στοιχηματικά.

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

Advertorial