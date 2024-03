Ο λόγoς που ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στην Οδησσό και όχι στο Κίεβο: Το σπαρακτικό μήνυμα του Ζελένσκι

Κοινές δηλώσεις στο λιμάνι της Οδησσού πραγματοποίησαν ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο λιμάνι της Οδησσού πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η συνάντηση διήρκησε 45 λεπτά, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει το μήνυμα στους Έλληνες της Οδησσού ότι η Ελλάδα είναι στο πλάι τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκφράσει την επιθυμία εδώ και καιρό να επισκεφτεί την Οδησσό, προκειμένου να απευθύνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία, καθώς και μήνυμα προς το ελληνικό στοιχείο της Ουκρανίας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής παιδείας της Διασποράς και έδρα της Φιλικής Εταιρείας, σύμβολο των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών.

Μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό και στη συνέχεια πήγε τον Καθολικό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, όπου θα ενημερωθεί για τα έργα αποκατάστασης.

Με ανάρτησή του στο twitter o Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε στην επίσκεψή του, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε κτίριο που χτυπήθηκε από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στην Οδησσό.

«Σήμερα στην Οδησσό, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εγώ, αποδώσαμε φόρο τιμής σε όσους σκοτώθηκαν στις 2 Μαρτίου ως αποτέλεσμα του ρωσικού χτυπήματος «Shahed» σε ένα εννιαώροφο κτίριο κατοικιών», ανέφερε αρχικά ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

«Αυτή η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε 12 άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά. Ο Μάρκ ήταν 3 ετών. Ο Τιμοφέι ήταν μόλις τεσσάρων μηνών. Η Γιελιζάτεβα δεν ήταν καν ενός έτους όταν πέθανε δίπλα στη μητέρα της. Ο Σεργκέι και η Ζλάτα ήταν εννέα και οκτώ ετών. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους των θυμάτων», συμπλήρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Μίλησα επίσης με τους κατοίκους του κατεστραμμένου κτιρίου και των γειτονικών σπιτιών. Είναι κρίσιμο να παρέχουμε όλα όσα χρειάζονται για όσους έχουν χάσει τα σπίτια τους. Θα λάβουν την απαραίτητη βοήθεια. Όλοι θα λάβουν επίσης αποζημίωση για τα κατεστραμμένα σπίτια τους», τόνισε στη συνέχεια.

«Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες επί τόπου έκαναν τη δουλειά τους, βοηθούσαν και μάχονταν για τη ζωή των ανθρώπων μας. Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε σχεδόν δύο ημέρες. Εύχομαι σε όλους τους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Ευχαριστώ όλους όσοι νοιάζονται για τον λαό και τη χώρα μας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Today in Odesa, Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis and I paid tribute to those killed on March 2 as a result of the Russian "Shahed" strike on a nine-story residential building.



This attack killed 12 people, including five children. Mark was 3 years old.… pic.twitter.com/3i6eQgZ6Zt