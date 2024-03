Οι πρώτες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την έκρηξη στην Οδησσό: «Εδώ γίνεται ο πραγματικός πόλεμος» (vid)

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στην επίθεση που δέχθηκε η αποστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από ρωσικό πύραυλο, στην Οδησσό.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα (6/3) την Οδησσό, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρωθυπουργός αρχικά επισκέφθηκε το λιμάνι της πόλης, όπου τον υποδέχτηκε ο Ουκρανός Πρόεδρος, και ενημερώθηκε για τη λειτουργία τού διαδρόμου εξαγωγής σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στάθηκε στην επίθεση σε κοντινή απόσταση από ρωσικό πύραυλο με στόχο την αποστολή του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόσω η ελληνική αντιπροσωπεία βρισκόταν στο λιμάνι της Οδησσού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια μετέβη στο κτίριο διοίκησης του λιμένα Οδησσού, όπου είχε τετ α τετ συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ακολούθησε συνάντηση με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη συνεχιζόμενη στήριξη της χώρας μας προς την Ουκρανία, καθώς και τη σταθερή στήριξη στην ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική της.

Zelenskyi's cortege came under fire in Odesa - Prototema



The Greek publication informs that this morning the convoy of the President of Ukraine was attacked from the air. 150 meters away was the Greek delegation headed by Prime Minister Kyriakos Mitsotakis. This visit to Odessa… pic.twitter.com/K5TmWA5eS1