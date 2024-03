Αστυνομικός στο Μάντσεστερ έσυρε άστεγο και τον πάτησε στο στομάχι: Οι χρήστες του διαδικτύου ζητούν την απόλυση της (vid)

Το βίντεο που καταγράφηκε κοντά στο Δημαρχείο του Μάντσεστερ και απεικονίζει έναν αστυνομικό να σέρνει και να πατάει έναν άστεγο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την εμφάνιση οδυνηρού υλικού που δείχνει έναν από τους αστυνομικούς της να σέρνει έναν άστεγο άνδρα στο έδαφος, ενώ ήταν τυλιγμένος σε έναν υπνόσακο. Το βίντεο που καταγράφηκε κοντά στο Δημαρχείο του Μάντσεστερ, απεικονίζει επιπλέον την αστυνομικό να πατάει σκόπιμα στο στομάχι του άνδρα καθώς αυτός βρισκόταν στο έδαφος.

Στο περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη δημόσια κατακραυγή, εμπλέκεται ένας 31χρονος άστεγος, με καταγωγή από το Σουδάν. Σε μια ειλικρινή συνέντευξη στο BBC, αφηγήθηκε την οδυνηρή εμπειρία, αποκαλύπτοντας τις σωματικές επιπτώσεις των ενεργειών του αστυνομικού. «Της έλεγα ότι πρέπει να κοιμηθώ. Αλλά εκείνη χτύπησε το στομάχι μου με το πόδι της. Μου προκάλεσε προβλήματα, είχα πυρετό και τις επόμενες ώρες είχα αίμα στα ούρα μου», μοιράστηκε, υπογραμμίζοντας τον άμεσο και οδυνηρό αντίκτυπο της συμπεριφοράς της αστυνομικού. Τα τραύματά του κατέστησαν αναγκαία την επίσκεψη στο νοσοκομείο, αν και έκτοτε έχει αναρρώσει.

SUDANESE REFUGEE STOMPED ON BY RACIST COP



The incident occurred in September for which the officer received a slap on the wrist as ‘Manchester police say an officer’s behaviour was unacceptable and must never be repeated’



We hope he receives justice!

1/ pic.twitter.com/z8fo3hV9Dx