Το νομοσχέδιο για το ελληνικό τραγούδι έφερε το Μενδώνη_songs στο Twitter: «Βάλτε αδελφούς Κατσάμπα και όχι ABBA»

Ξεσάλωσε το Twitter με το νέο νομοσχέδιο για το ελληνόφωνο τραγούδι.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νομοθετική πρωτοβουλία της Λίνας Μενδώνη και του υπουργείου Πολιτισμού για την ελληνική μουσική και « τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς » που μεταξύ άλλων προβλέπει μίνιμουμ υποχρεωτικό χρόνο εκτέλεσης του ελληνόφωνου τραγουδιού στο σινεμά (70%) και σε αρκετούς κοινόχρηστους χώρους (45%).

Στις 29 Φεβρουαρίου αναρτήθηκε και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, με τίτλο « Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης του ελληνόφωνου τραγουδιού και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού ».

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε χθεσινή συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 αναφέρθηκε στο σχετικό νομοσχέδιο, αναφέροντας μεταξύ άλλων «δίνουμε κίνητρα προκειμένου να ακούγεται περισσότερο ελληνικό τραγούδι, ελληνόφωνο ή ελληνική ορχηστρική μουσική. Και δι' αυτού του τρόπου ενισχύουμε εμμέσως τους δημιουργούς μας. Αυτό πραγματικά μας ενδιαφέρει».

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προκάλεσε αντιδράσεις με το Twitter να παίρνει... φωτιά τις τελευταίες ώρες και το Μενδώνη_songs να γίνεται πρώτο trend.

«Βάλτε αδελφούς Κατσάμπα, όχι ABBA», «Αντί για Hallowed be thy name από Iron Maiden, Που να΄ναι ο ίσκιος σου θεέ από Κλειώ Δενάρδου», «Η Ντόνα και ο Μιχάλης Βιολάρης», ήταν μερικά από τα tweets που εμπνεύστηκαν οι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε τα tweets

Αντί για "Hallowed be thy name" από Iron Μaiden, "Που να 'ναι ο ίσκιος σου θεέ" από Κλειώ Δενάρδου 🤟#Μενδωνη_songs March 5, 2024

Ο Coby White έκανε ένα εξωγήινο play. Ταίριαζε να το συνοδεύσουμε με το τραγούδι του Sting, αλλά παρενέβη η κυρία Μενδώνη. #Μενδωνη_songs pic.twitter.com/4OS1FwQ3YQ — Dominikos (@dominikosdb) March 5, 2024

αντί το Sweet Dreams των Eurythmics, το Ονειρα του Τερη Χρυσού 🤣🤣🤣🤣🤣

#Μενδωνη_songs pic.twitter.com/qob5D4pd3I — ▫️Έφη Βερ. (@Efie_Ver_) March 5, 2024

Αντί για "I want to break free" από Queen,

"Θα ζήσω ελεύθερο πουλί" από Χρηστάκη#Μενδωνη_songs — Καζανάκι (@to_kazanaki) March 4, 2024

Αναμένουμε ερμηνευτική εγκύκλιο για:

- Ζαβαρακατρανέμια

- Φσσστ Μπόινγκ

- Νάις μπαλαμό

- Έ ντε λα μαγκέν ντε Βοτανίκ #Μενδωνη_songs pic.twitter.com/1fkpB5BIP7 March 5, 2024

Δεν έχω πρόβλημα με την ποσόστωση ελληνικών/ξένων τραγουδιων που βάζει η Μενδώνη σε κοινόχρηστους χώρους, αρκεί να αναγνωρίσει το SAGAPO του Ρακιντζή γι αυτό που είναι, δηλαδή ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.#Μενδωνη_songs — Thanos Kamilalis (@thanoskami) March 5, 2024

#Μενδωνη_songs

Αντί για ""Wish you were here"" απο Pink Floyd.

""Θα θελα να σουν εδω"" απο Πασχάλη Τερζή — PeriKlis💣 (@Periklakkos) March 4, 2024

#Μενδωνη_songs



Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ

το μωρό, το μωρό,το μωρό pic.twitter.com/rlUYBqCjcB — Airetikos (@Airetikos_) March 4, 2024

Αντί για το



“Imagine all the people living life in peace”



το



«Φαντάσου, την ώρα που θα πίνω στην υγειά σου» #Μενδωνη_songs pic.twitter.com/8yMdlMZvvV — 3-5-2 (@triapentedyo) March 5, 2024

Αντί το Black magic woman Santana , το Βρε Μελαχροινακι του Χριστοδουλόπουλου #Μενδωνη_songs March 4, 2024

Αντί για το Take me to church από Hozier το μπρος στην εκκλησία του Μακη Χριστοδουλοπουλου.

#Μενδωνη_songs — Ηλέκτρα (Owned & Collared) ✨🗡 (@Loves_Daredevil) March 4, 2024

Αντί για "Bang bang my baby shot me down", "Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα" τό Διονυσίου#Μενδωνη_songs — SpirosPoulis (@SpirosPoulis1) March 4, 2024

Αντί για Me and my monkey, Εγώ και ο Πουφ.#Μενδωνη_songs — Άγονη Γωνιά (@agonigonia) March 4, 2024

Αντί για το Mamma mia των Abba , το Μου θυμίζεις την μάνα μου Κυριαζης #Μενδωνη_songs — Ο τηλεφωνητής (κονδυλοφοράκος) (@montexios) March 4, 2024

αντί για I Drove All Night απο Celine Dion θα παίζει Οδηγώ Και Σε Σκέφτομαι απο Αντύπα #Μενδωνη_songs — crazy transporter (@an_thi17) March 5, 2024

Αντί για Ruby από Kaiser Chiefs

Ζαφειρένια μου από Ζαφείρη Μελά

Σας γάμσα🤣#Μενδωνη_songs — Η Βάνα η Τράμπαινα - φίλη Ιουλίας Κουκουβέ (@Trumpaina) March 4, 2024

Αντί για 2 minute to midnight

Δώδεκα και ούτε ένα τηλεφωνημα#Μενδωνη_songs — Θεία Πίτσα 🍕🍕🍕 (@stinpizzamou) March 4, 2024

Αντί για "Don't speak" από No Doubt,

"Σκάσε" από Χρήστο Δάντη#Μενδωνη_songs — Καζανάκι (@to_kazanaki) March 4, 2024

Αντί για "All my life" από Foo Fighters,

"Η ζωή μου όλη" από Στέλιο Καζαντζίδη#Μενδωνη_songs — Καζανάκι (@to_kazanaki) March 4, 2024