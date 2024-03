Το νέο «πλωτό» τρένο της Κίνας είναι τόσο γρήγορο που η ανάγκη για αεροπορικά ταξίδια μπορεί να αποτελέσει παρελθόν.

Για περισσότερα από 100 χρόνια, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αεροπλάνα για να κάνουν τα ταξίδια τους στο εξωτερικό και για να φτάσουν πιο γρήγορα στον μακρινό προορισμό τους.

Τι θα γινόταν όμως αν μπορούσατε να επιβιβαστείτε σε ένα τρένο που θα μπορούσε να σας μεταφέρει στον προορισμό σας ακόμη πιο γρήγορα από ένα αεροπλάνο;

Ε, λοιπόν, αυτή τη δυνατότητα θα την έχει σύντομα η Κίνα. Οι Κινέζοι μηχανικοί στοχεύουν στην εκπληκτική ταχύτητα των 2.000 χιλιόμετρα την ώρα όταν το τρένο θα είναι έτοιμο. Αυτό σημαίνει ότι θα ταξιδεύει πιο γρήγορα από τον ήχου και ακόμα πιο γρήγορα από ένα αεροπλάνο Boeing 737.

Ταξιδεύοντας με τόσο μεγάλη ταχύτητα, το τρένο T-Flight θα μπορούσε να καλύψει την απόσταση από το Wuhan στο Πεκίνο σε μόλις 30 λεπτά, σε αντίθεση με τα σημερινά τρένα υψηλής ταχύτητας, τα οποία χρειάζονται πάνω από τέσσερις ώρες για το ίδιο ταξίδι.

Ουσιαστικά, το T-Flight είναι ένα τρένο hyperloop. Αυτό σημαίνει ότι μεταφέρει τους επιβάτες με υψηλές ταχύτητες μέσα από σωλήνες που συνδέουν απομακρυσμένες τοποθεσίες, σύμφωνα με την Daily Mail.

China claims new speed record with vacuum-tube maglev train



China claims its T-Flight vacuum-tube maglev train has set a world speed record in prototype testing. It's eventually targeting at least 1,000 km/h



China's biggest missile manufacturer is working on a hyperloop. pic.twitter.com/HNsS5RYrjU