Το αιχμηρό ρεπορτάζ του Reuters για την τραγωδία στα Τέμπη: «Το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο παραμένει ευάλωτο σε μελλοντικά ατυχήματα»

Ένα χρόνο μετά την τραγωδία στα Τέμπη, το Reuters εξετάζει τι έγινε στο διάστημα που μεσολάβησε για να ενισχυθεί η ασφάλεια των τρένων στην Ελλάδα.

Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που η χώρα συγκλονίστηκε από την πιο καταστροφική σιδηροδρομική καταστροφή, που στοίχισε τη ζωή σε 57 άτομα. Στον απόηχο, η ελληνική κυβέρνηση, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δεσμεύτηκε να αναμορφώσει το σιδηροδρομικό σύστημα της χώρας, το οποίο είχε υποβαθμιστεί λόγω πολυετούς παραμέλησης. Ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει πώς τα τρένα θα λειτουργήσουν και πάλι με την ασφάλεια στο μέγιστο δυνατό.

«Ωστόσο, δώδεκα μήνες αργότερα, η πραγματικότητα φαίνεται ζοφερή. Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, οι εμπειρογνώμονες σε θέματα ατυχημάτων και οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι αναφέρουν ότι οι σημαντικές βελτιώσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των τρένων παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανεφάρμοστες. Αυτή η στασιμότητα είναι ανησυχητική, δεδομένων των στοιχείων που υποδεικνύουν συστημικές ελλείψεις ως παράγοντες που συνέβαλαν στο τραγικό ατύχημα» αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

After 57 people were killed in Greece's worst train disaster a year ago, the government promised to fix a system crumbling from decades of neglect. One year on, crash experts and railway officials say little has been done to improve train safety https://t.co/GRPzMsQFxM