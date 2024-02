Επεισόδια στις Βρυξέλλες: Οι αγρότες έριξαν κοπριά μπροστά από το οδόφραγμα της αστυνομίας (vid)

Μια τεράστια φάλαγγα τρακτέρ κατέβηκε στη συνοικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, διακόπτοντας την κυκλοφορία σε όλη την πόλη.

Εκρηκτική ατμόσφαιρα δημιουργήθηκε στις Βρυξέλλες κατά τη νέα μεγάλη διαμαρτυρία των αγροτών, τη δεύτερη μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα.

Με αφορμή τη συνεδρίαση των Ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας, από νωρίς το πρωί έφτασαν στις Βρυξέλλες αγρότες με περίπου 900 τρακτέρ, σύμφωνα με το Reuters. Στη διαμαρτυρία πήραν μέρος αγρότες από το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο.

Farmers in Brussels tear down barricades erected by police with their tractors. pic.twitter.com/GWqlqpgiWf — Ian Miles Cheong (@stillgray) February 26, 2024

Η αστυνομία είχε στήσει οδοφράγματα, προκειμένου να κρατήσει τους αγρότες μακριά από το κτήριο όπου συνεδρίαζαν οι υπουργοί Γεωργίας. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς έσπασαν τον αστυνομικό φραγμό, χρησιμοποιώντας τα αγροτικά μηχανήματα, για να προσεγγίσουν την πλατεία Σούμαν.

Brussels looks & sounds like a War-zone right now



Europe is heading towards Civil War pic.twitter.com/erfr3RVj9d February 26, 2024

Άλλοι αγρότες έφτασαν ένα σωρό από λάστιχα και σανό και έβαλαν φωτιά, μπροστά στα οδοφράγματα της αστυνομίας. Ο μαύρος καπνός που υψώνονταν από τις φωτιές ήταν ορατός από απόσταση.

Οι αρχές επιστράτευσαν τα υδροφόρα οχήματα της αστυνομίας προκειμένου να σβήσουν τις φλόγες. Επίσης, αγρότες έριξαν κοπριά στους δρόμους, ενώ πέταξαν αυγά και πορτοκάλια εναντίον κτιρίων των ευρωπαϊκών θεσμών. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών, για να απωθήσουν τους αγρότες.