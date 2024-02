Αμερικανοί αγόρασαν εγκατελελειμμένα κτίρια στην Ιταλία για ένα ευρώ: Η έξυπνη κίνηση που τους άλλαξε τη ζωή (vid)

Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί έχουν αποφασίσει να επενδύσουν στα σπίτια του ενός ευρώ.

Σε μια τολμηρή κίνηση που έχει προσελκύσει την παγκόσμια προσοχή, οι Αμερικανοί εκμεταλλεύονται την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι της Ιταλίας με μόλις 1 ευρώ. Αυτή η ενδιαφέρουσα προοπτική προέρχεται από μια καινοτόμο εκστρατεία που αποσκοπεί στην αναζωογόνηση των μειωμένων πληθυσμών σε γραφικές, αλλά υποβαθμισμένες ιταλικές πόλεις. Η πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 2010, προσφέρει εγκαταλελειμμένα σπίτια στη συμβολική τιμή του ενός ευρώ με την παγίδα να είναι η δέσμευση για την ανακαίνιση των ακινήτων αυτών μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα συχνά το κόστος να κλιμακώνεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Η Rubia Daniels, μια 50χρονη από το Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, είναι μεταξύ των τολμηρών που αποφάσισαν να μπουν σε αυτή τη μοναδική αγορά ακινήτων. Παρασυρμένη από τη γοητεία της δημιουργίας του σπιτιού των ονείρων της, η Rubia αγκάλιασε την πρόκληση που παρουσίαζαν οι ερειπωμένες συνθήκες του ακινήτου που επέλεξε στη Σικελία. Παρά το τρομακτικό έργο της μεταμόρφωσης ενός κτιρίου που μαστιζόταν από μούχλα, ζημιές, τερμίτες και δομικά προβλήματα, η Daniels είδε πέρα από τη φθορά και οραματίστηκε ένα μελλοντικό σπίτι.

These Americans bought abandoned homes in Italy for as little as $1 and spent thousands renovating: Was it worth it? https://t.co/IU0X71gGva