Εταιρεία ισχυρίζεται ότι μπορεί να επαναφέρει στη ζωή τους νεκρούς: Το αντίτιμο που πρέπει να πληρώσεις

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα ήθελαν να είναι αθάνατοι. Τώρα μια εταιρεία προσφέρει αυτή τη δυνατότητα.

Μια νεοσύστατη επιχείρηση με έδρα το Βερολίνο, η Tomorrow Bio, προσφέρει μια φουτουριστική αλλά και αμφιλεγόμενη υπηρεσία: την κρυογενετική κατάψυξη ανθρώπινων σωμάτων με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να αναβιώσουν στο μακρινό μέλλον.

Αυτή η διαδικασία υψηλής τεχνολογίας, ωστόσο, συνοδεύεται από μια σημαντική οικονομική δέσμευση. Η εταιρεία χρεώνει 222.603 δολάρια για τη συντήρηση ολόκληρου του σώματος, η οποία συνοδεύεται από μηνιαία συνδρομή μέλους 55 δολαρίων. Για όσους ενδιαφέρονται να διατηρήσουν μόνο τον εγκέφαλό τους, το κόστος ανέρχεται σε 83.473 δολάρια.

