Η Google διαψεύδει ότι κλείνει το Gmail

Ένα fake κείμενο στάθηκε αφορμή για να αναστατωθεί η αγορά με το Gmail.

Ένα ψεύτικο κείμενο που φαινόταν πως έχει σταλεί από την Google ως ανακοίνωση στους χρήστες του Gmail και ανέφερε πως θα κλείσει η δημοφιλής υπηρεσία, αναστάτωσε την κοινότητα τις τελευταίες ώρες.

Η εικόνα έδειχνε να λέει ότι την 1η Αυγούστου του 2024 το Gmail θα σταματήσει να λειτουργεί και όπως ήταν λογικό, κάτι τέτοιο έφερε μεγάλη αναστάτωση σε μεγάλη μερίδα του κοινού που το χρησιμοποιεί για την καθημερινή του επικοινωνία.

Μάλιστα, για πρώτη φορά το Gmail μπήκε στα trending topics όλων των social media, χωρίς όμως να υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος.

Όπως φαίνεται, η εικόνα αυτή ήταν ψεύτικη και η Google έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό αναφέροντας με ένα σύντομο μήνυμα στο X/Twitter πως «Το Gmail είναι εδώ για να μείνει».

Gmail is here to stay.