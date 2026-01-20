Η ViewSonic προτείνει 3 προβολείς που αλλάζουν το σαλόνι

Η ViewSonic και οι προβολείς της αλλάζουν τα δεδομένα.

Οι προβολείς της ViewSonic καταφέρνουν να φέρουν επανάσταση στον τρόπο που απολαμβάνει κανείς ταινίες, αγώνες και gaming στο σπίτι του, με πολλές ευκολίες και εξαιρετική ποιότητα εικόνας. Το σπίτι μετατρέπεται σε απόλυτο entertainment hub με 3 διαφορετικές προτάσεις που ταιριάζουν σε κάθε γούστο και πορτοφόλι.

ViewSonic LX60HD: Ο βασιλιάς του σαλονιού

Ο LX60HD είναι ένας smart LED προβολέας 1080p Full HD με ενσωματωμένο Google TV, ιδανικός για να μετατρέψει κανείς τον τοίχο του σαλονιού του σε μια τεράστια οθόνη διαγωνίου έως και 140 ιντσών χωρίς άλλες εξωτερικές συσκευές. Με φωτεινότητα 630 ANSI Lumens, αντίθεση 4200:1 και ζωή της LED 20.000 ωρών, παρέχει καθαρή εικόνα ακόμα και σε φωτισμένα δωμάτια, ενώ ο προστατευτικός μηχανισμός για τον προβολέα, τον προστατεύει από σκόνη και υγρασία για μακροχρόνια ανθεκτικότητα.

Η εγκατάστασή του γίνεται… παιχνιδάκι χάρη στην αυτόματη ρύθμιση εστίασης ,το auto H/V keystone, τις ρυθμίσεις τις 4 γωνίες και το auto screen fit, που προσαρμόζουν αυτόματα την εικόνα ανεξαρτήτως θέσης του απέναντι από το πανί. Υποστηρίζει Wi-Fi 5GHz για ασύρματο mirroring από κινητά και φορητές συσκευές, Bluetooth για ακουστικά και έχει 8GB αποθηκευτικού χώρου, HDMI, AV in και ηχεία 5W x2.

ViewSonic M1+: Η φορητή επανάσταση

Ο M1+ είναι ένας σούπερ-φορητός LED προβολέας WVGA (854x480) βάρους μόλις 750 γραμμαρίων, με διάρκεια μπαταρίας 6 ωρών και ηχεία 3W Harman Kardon για κρυστάλλινο ήχο σε όλο το σαλόνι. Προβάλλει έως 100 ίντσες από απόσταση 2,6 μέτρων, με 300 LED Lumens, αντίθεση 120.000:1 και LED διάρκειας 30.000 ωρών, ζωντανεύοντας την εικόνα με την τεχνολογία SuperColor.

Το πατενταρισμένο smart stand του, επιτρέπει προβολή 360° (πχ. στο ταβάνι), auto keystone +/-40° και μηχανισμό προστασίας ματιών, αλλά και αυτόματη απενεργοποίηση όταν πλησιάσει κανείς πολύ κοντά του. Συνδέεται σε δίκτυα Wi-Fi για mirroring και προσφέρει ακόμη συνδεσιμότητα Bluetooth και USB-C για streaming από κινητό, MicroSD/USB και έχει και 16GB αποθηκευτικό χώρο. Είναι ιδανικός για casual gaming ή σειρές και -κυρίως- εύκολη μεταφορά, καθώς το μικρό του βάρος και μέγεθος τον κάνουν μία από τις top λύσεις για να τον βγάλεις στο μπαλκόνι και να δεις πχ. ένα ματς.

ViewSonic M1X: Ο έξυπνος all-rounder

Ο M1X, εξέλιξη του M1+, είναι smart LED portable WVGA με 360° 3-in-1 stand, βάρους 800 γραμμαρίων και μπαταρία 4 ωρών, συμβατή και με power bank. Με 360 LED Lumens, 120.000:1 αντίθεση και Cinema SuperColor+, δίνει ζωντανή εικόνα σε έως και 100 ίντσες, ενώ τα Harman Kardon ηχεία προσφέρουν το απαραίτητο «βάθος» στον ήχο.

Διαθέτει H/V keystone +/-40°, αυτόματη ρύθμιση στις 4 γωνίες, Wi-Fi mirroring, USB-C streaming, Bluetooth και 12GB αποθηκευτικό χώρο. Και αυτός είναι ιδιαίτερα εύκολος στην μεταφορά και επιτρέπει στον κάτοχό του να τον μεταφέρει εύκολα εκτός σπιτιού (πχ. στον κήπο ή και στο εξοχικό) για να δει τις αγαπημένες του ταινίες και σειρές.