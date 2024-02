Πέθανε η Kagney Linn Karter, γνωστό μοντέλο του Playboy και βραβευμένη πορνοστάρ (vid)

Αυτοκτόνησε η ηθοποιός του ερωτικού κινηματογράφου Κάγκνεϊ Λιν Κάρτερ (Kagney Linn Karter)

Η γνωστή ηθοποιός,(Kagney Linn Karter, η οποία εμφανίστηκε σε αμέτρητες ερωτικές ταινίες καθώς και σε ένα ντοκιμαντέρ του Louis Theroux , αυτοκτόνησε στο σπίτι της στο Οχάιο, την περασμένη εβδομάδα.

Το TMZ αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι της κομητείας Cuyahoga έχουν πλέον ανακαλύψει την αιτία θανάτου της και έχουν ενημερώσει ότι η ηθοποιός έφερε τραύμα από κυνηγετικό όπλο.

Η Κάρτερ ξεκίνησε στη βιομηχανία της πορνογραφίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το Official Silence of the Lambs Parody και Not Married with Children XXX.

Η σταρ έχει προταθεί πολλές φορές για βραβεία Adult Video News, χωρίς όμως να καταφέρει να κερδίσει όσκαρ πορνό. Προτάθηκε το 2011 ως κορυφαία γυναίκα ερμηνεύτρια της χρονιάς. Το 2010, ήταν υποψήφια ως καλύτερη νέα στάρλετ. Ήταν επίσης μοντέλο και χορεύτρια pole dancing σε strip κλαμπ.

Η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram την είδε να ποζάρει σε μια παραλία με ροζ μπικίνι, με τους θαυμαστές της να αποτίουν φόρο τιμής στα σχόλια της συγκεκριμένης ανάρτησης.