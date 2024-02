Τύπος πέρασε το δρόμο φορώντας το Apple Vision Pro: Άφωνοι οι αστυνομικοί (vid)

Το περιστατικό αυτό εγείρει καίρια ερωτήματα σχετικά με την ενσωμάτωση της προηγμένης τεχνολογίας στους δημόσιους χώρους και τις επιπτώσεις της στην ασφάλεια και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Σε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη που τράβηξε την προσοχή των κατοίκων του Σαν Ντιέγκο και όχι μόνο, μια πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση σταμάτησε προς στιγμήν λόγω ενός απροσδόκητου θεάματος στους δρόμους του Σαν Ντιέγκο. Οι αστυνομικοί, εν μέσω μιας διαδικασίας σύλληψης, αιφνιδιάστηκαν όταν συνάντησαν ένα άτομο που περπατούσε αμέριμνο στο δρόμο, με τα μάτια του καλυμμένα όχι από τους συνήθεις περισπασμούς των smartphones ή των tablet, αλλά από το Apple Vision Pro.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Ντιέγκο άδραξε την ευκαιρία αυτή για να μεταφέρει ένα οδυνηρό μήνυμα στην κοινότητα, τονίζοντας τη σημασία της ενασχόλησης με το περιβάλλον μας με έναν πιο παραδοσιακό τρόπο. Προέτρεψαν τους ανθρώπους να διασχίζουν το δρόμο «με τον παλιομοδίτικο τρόπο και με τα μάτια μας ορθάνοιχτα», μια υπενθύμιση που βρίσκει απήχηση στον ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο μας, όπου η τεχνολογία συχνά υπαγορεύει το ρυθμό και τον τρόπο των καθημερινών μας αλληλεπιδράσεων.

