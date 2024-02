Πανικός στη Χάγη: Δεκάδες μετανάστες εισέβαλαν στο κτίριο της όπερας (vid)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Χάγη, καθώς μετανάστες εισέβαλαν στο κτίριο της όπερας.

Πεδίο μάχης θύμιζαν οι δρόμοι της Χάγης στην Ολλανδία το βράδυ του Σαββάτου (17/2) καθώς ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ μεταναστών και αστυνομίας.

Violent confrontations between the police and Eritrean migrants in The Hague, Netherlands.



pic.twitter.com/SJ4Lsn8hYm