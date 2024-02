Πολωνία: Αγρότες πέταξαν αυγά σε γραφείο της ΕΕ στο Βρότσλαβ (vid)

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 1.000 διαδηλωτές και 500 τρακτέρ και άλλα αγροτικά οχήματα ήταν στη διαδήλωση.

Πολωνοί αγρότες πυροδότησαν φωτοβολίδες και βαρελότα και εκσφενδόνισαν αυγά σε γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη δυτική πόλη Βρότσλαβ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων PAP, και οι διοργανωτές προσπάθησαν γρήγορα να διαλύσουν τη διαδήλωση.

Αγρότες σε όλη την Ευρώπη διαμαρτύρονται για τους περιορισμούς που υφίστανται λόγω των μέτρων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για το αυξανόμενο κόστος και αυτό που λένε πως είναι αθέμιτος ανταγωνισμός από το εξωτερικό, ιδιαίτερα από την Ουκρανία.

#WATCH 🔴 Protesting Polish farmers pelted the EU representation with eggs. Read more https://t.co/rWcsPA3THU#Poland #FarmersProtest pic.twitter.com/D1BNslIMUm