Ο Ίλον Μασκ δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό: Οι διατροφικές συνήθειες του CEO της Τesla

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, φαίνεται πως δεν έχει και την πιο υγιεινή διατροφή.

«Αν υπήρχε τρόπος να μην τρώω για να μπορώ να δουλεύω περισσότερο, δεν θα έτρωγα καθόλου», έχει δηλώσει ο Ίλον Μασκ στη βιογραφία της Ashlee Vance με τίτλο «Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future». Βλέπεις, το γεγονός ότι οι δισεκατομμυριούχοι έχουν τα χρήματα να πληρώνουν ακριβούς προσωπικούς σεφ ή υγιεινές τροφές υψηλών προδιαγραφών, δεν σημαίνει ότι ακολουθούν και δίαιτες που τους κάνουν καλό.

Ο Μασκ, λοιπόν, για χρόνια συνήθιζε να παραλείπει το πρωινό του - ή να τρώει μια μπάρα Mars ή ένα ντόνατ για να ξεκινήσει τη μέρα του. «Προσπαθώ να μειώσω τα γλυκά και πρέπει να βάλω στο πρωινό μου μια ομελέτα και καφέ», είχε πει ο Μασκ το 2017, σύμφωνα με το περιοδικό Entrepreneur. Αλλά από τότε δεν έχει περιορίσει και πολύ αυτή τη συνήθεια. Όπως έχει γράψει άλλωστε στο X, τρώει ένα ντόνατ κάθε πρωί.

I eat a donut every morning. Still alive. — Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2023

Το μεσημεριανό είναι επίσης ασήμαντο τον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος έχει δηλώσει ότι τρώει ό,τι του φέρνουν οι βοηθοί του κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και το «κατασπαράζει σε πέντε λεπτά». Ωστόσο, δίνει μεγαλύτερη προσοχή στο βραδινό του. Η αγαπημένη του κουζίνα είναι η γαλλική, ενώ λατρεύει και τα μπάρμπεκιου.

Όπως ο Μπιλ Γκέιτς, έτσι και ο Ίλον Μασκ, βέβαια, φαίνεται πως είναι λάτρης της Coca Cola Light. Πέρυσι, μάλιστα, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο X από το κομοδίνο του, πάνω στο οποίο βλέπαμε τέσσερα ανοιγμένα κουτάκια Coca Cola Light χωρίς καφεΐνη.

My bedside table pic.twitter.com/sIdRYJcLTK — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Ο Μασκ έχει εκφράσει την αγάπη του για το συγκεκριμένο αναψυκτικό αρκετές φορές. Έχει φτάσει μάλιστα στο σημείο να πίνει οκτώ κουτάκια την ημέρα. Σήμερα έχει μειώσει κάπως την ποσότητα που καταναλώνει καθημερινά, αλλά είναι δεδομένο πως δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό.