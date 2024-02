Άναυδοι οι επιστήμονες μετά από οστά που βρήκαν σε σπηλιά στη Γερμανία: Η ανακάλυψη που μπορεί να αλλάξει την ιστορία

Σημαντική είναι η ανακάλυψη που έκαναν ερευνητές στη Γερμανία. Σύμφωνα με τους ίδιους, τα ευρήματα μπορούν να αλλάξουν την ιστορία όπως την ξέρουμε.

Σε μια εξαιρετική αποκάλυψη που υπόσχεται να αναπροσαρμόσει τα χρονικά της αρχαίας ανθρώπινης ιστορίας, μια ομάδα ερευνητών έκανε μια πρωτοποριακή ανακάλυψη μέσα στα όρια μιας σπηλιάς στη Γερμανία. Το εύρημα αυτό, που περιλαμβάνει ανθρώπινα οστά, όχι μόνο ενέτεινε την ίντριγκα γύρω από το προϊστορικό μας παρελθόν, αλλά προκάλεσε επίσης μια σημαντική αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος που αφορά την εξέλιξη και την αλληλεπίδραση των πρώτων ανθρώπινων ειδών.

Στο επίκεντρο αυτής της επιστημονικής ανακάλυψης βρίσκεται ένας αρχαίος πολιτισμός γνωστός με τον δυσκίνητο τίτλο του τεχνοσυμπλέγματος Lincombian-Ranisian-Jerzmanowician, ή LRJ για συντομία. Αυτός ο πολιτισμός διακρίνεται για τη μοναδική παραγωγή λεπίδων και αιχμών φύλλων, παρουσιάζοντας ένα μείγμα δεξιοτεχνίας που φέρει τα χαρακτηριστικά τόσο της τέχνης του Νεάντερταλ όσο και του Homo sapien. Τα εργαλεία των LRJ βρίσκονται εδώ και καιρό στο επίκεντρο μιας ακαδημαϊκής συζήτησης, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στην ταυτότητα των δημιουργών τους, ένα μυστήριο που αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση μιας κομβικής περιόδου πριν από περίπου 45.000 χρόνια. Πρόκειται για μια εποχή που σημαδεύτηκε από την αινιγματική εξαφάνιση των Νεάντερταλ, ενός από τους στενότερους συγγενείς μας, σε ολόκληρη την Ευρώπη, και την ταυτόχρονη άνοδο του Homo sapiens.

DNA from bones in a German cave show that our species reached northern Europe 45,000 years ago, when the climate was bitterly cold. https://t.co/8GYm3IUSkI