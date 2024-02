Στις 15 Φεβρουαρίου αποκαλύπτονται τα σχέδια για το μέλλον του Xbox

Οι επικεφαλής του Xbox θα μιλήσουν για το μέλλον της πλατφόρμας.

Η αγορά των videogames έχει αναστατωθεί από τη φήμη που διέρρευσε πριν από μερικές ημέρες και αναφέρει πως η Microsoft σκέφτεται να φέρει μερικά από τα αποκλειστικά της Xbox games σε ανταγωνιστικές (μέχρι σήμερα) πλατφόρμες, όπως το PS5 και το Nintendo Switch.

Στους τίτλους που ακούγονται περιλαμβάνονται γνωστές σειρές όπως τα Starfield, Halo, Gears of War, καθώς και μικρότερου βεληνεκούς games, όπως τα Hi-Fi Rush και Pentiment, αλλά και το live service game Sea of Thieves.

Κάποιες φήμες ανέφεραν μέχρι και ότι το Xbox θα σταματήσει να βγάζει κονσόλες, αλλά πλέον συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες.

Η αμερικανική εταιρεία τοποθετήθηκε δημόσια για το θέμα και ανακοίνωσε πως το βράδυ της Πέμπτης θα πει περισσότερα για το θέμα και πως θα αναλύσει όλο το πλάνο της για το αύριο του Xbox.

Περισσότερα την Παρασκευή λοιπόν!

Please join us for a special edition of the Official Xbox Podcast.



Hear from Phil Spencer, Sarah Bond and Matt Booty as they share updates on the Xbox business. pic.twitter.com/TxwWJVUbgx