Θέμα χρόνου η επόμενη πανδημία: «Καμπανάκι» του ΠΟΥ για τη νόσο Χ

Σε ανάρτηση του ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους ανέφερε ότι, ο κόσμος παραμένει απροετοίμαστος για την επόμενη Ασθένεια και πανδημία.

Σοβαρή προειδοποίηση από τον διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το ενδεχόμενο μιας νέας πανδημίας. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που διεξήχθη αυτή την εβδομάδα στο Νταβός της Ελβετίας, ο ΠΟΥ ζήτησε από τους παγκόσμιους ηγέτες να εξετάσουν την πιθανότητα ενός τέτοιου σεναρίου.

Ήδη από το 2015, οι οργανώσεις-μέλη του ΠΟΥ έχουν τονίσει την έλλειψη επιδημικής ετοιμότητας και δρομολόγησαν ένα σχέδιο με την ονομασία «Σχέδιο δράσης για την πρόληψη των επιδημιών», το οποίο περιλάμβανε μια λίστα με παθογόνους μικροοργανισμούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πανδημία. Έπειτα από μια συνεδρίαση τον Φεβρουάριο του 2018, η επιτροπή πρόσθεσε τη νόσο Χ.

History teaches us that the next pandemic is a matter of when, not if. And as things stand, the world remains unprepared for the next pandemic.



Governments set themselves a deadline to complete the #PandemicAccord at the World Health Assembly in May of this year.



