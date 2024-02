Ώρες αγωνίας για την πορνοστάρ Emily Willis: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Η Emily Willis μεταφέρθηκε από μια γνωστή τοποθεσία αποτοξίνωσης διασημοτήτων, όπου φαίνεται ότι λάμβανε θεραπεία για τον εθισμό της.

Η διάσημη πορνοστάρ Emily Willis νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις αρχές που επικαλείται το TMZ, η ηθοποιός ταινιών ενηλίκων μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλιφόρνιας μετά από κλήση για πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών.

