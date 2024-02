Το χωριό της Ιταλίας που έχει καταφέρει να κερδίσει τη μάχη με τον χρόνο: Τα μυστικά που εξασφαλίζουν την μακροζωία

Όπως φαίνεται τα μυστικά για την μακροζωία δεν συναντώνται μόνο στην Ικαρία αλλά και σε άλλες περιοχές στον κόσμο.

Η Σαρδηνία ξεχωρίζει ως μία από τις φημισμένες «Γαλάζιες Ζώνες» του κόσμου, μια διάκριση που μοιράζεται με ελάχιστες μόνο τοποθεσίες παγκοσμίως.

Σε αυτές τις περιοχές συναντάται το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που έχουν ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής. Η μακροζωία των κατοίκων στη Σαρδήνια δεν είναι απλώς θέμα γενετικής τύχης, είναι βαθιά συνυφασμένη με τον τρόπο ζωής τους, ιδίως με τη διατροφή τους.

Οι διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων της Σαρδηνίας αποτελούν απόδειξη της βαθιάς επίδρασης της διατροφής στη μακροζωία. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτές οι γαστρονομικές πρακτικές δεν είναι αποκλειστικές για το νησί και μπορούν να υιοθετηθούν από οποιονδήποτε επιθυμεί να βελτιώσει την υγεία του και ενδεχομένως να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.

Η προσέγγιση των κατοίκων της Σαρδηνίας στο φαγητό είναι απλή και δίνει έμφαση στην ποιότητα και τα φυσικά συστατικά έναντι της ποσότητας. Αναλυτικά τι περιέχει η διατροφή τους:

This island in Italy is home to the world's longest-living people—here's how they eat to promote longevity https://t.co/mybwfC9l4z