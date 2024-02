Οι ειδικοί μίλησαν: Αυτή είναι η ιδανικότερη ώρα για να κάνεις γυμναστική

Οι ειδικοί σε θέματα γυμναστικής συμφωνούν ότι η πιο κρίσιμη πτυχή του προγραμματισμού της προπόνησης είναι η συνέπεια.

Η συζήτηση σχετικά με τη καλύτερη ώρα για γυμναστική συνεχίζεται μεταξύ των ειδικών σε θέματα υγείας, με μελέτες που παρουσιάζουν ανάμεικτα ευρήματα με βάση διάφορους παράγοντες και επιθυμητά αποτελέσματα. Ωστόσο, έχει προκύψει μια συναίνεση μεταξύ των επαγγελματιών που υποστηρίζουν την πρωινή προπόνηση ως την πιο ωφέλιμη για την πλειοψηφία. Ωστόσο, οι ατομικές διαφορές υποδηλώνουν ότι αυτή η σύσταση μπορεί να μην ταιριάζει σε όλους.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Juleen R. Zierath από το Karolinska Institutet, ο χρόνος της άσκησης παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των ωφελειών για την υγεία και την ενεργειακή ισορροπία του οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι ο πιο αποτελεσματικός χρόνος άσκησης μπορεί να διαφέρει με βάση διάφορους ατομικούς παράγοντες. Η Elle Wermuth, γυμνάστρια του Barry's στη Νέα Υόρκη, τονίζει τη σημασία της επιλογής των ωρών προπόνησης που ευθυγραμμίζονται με τα κίνητρα του κάθε ατόμου προτείνοντας μια εξατομικευμένη προσέγγιση στον προγραμματισμό της γυμναστικής.

Ο αντίκτυπος του χρόνου άσκησης επηρεάζεται επίσης από τους κιρκάδιους ρυθμούς του σώματος, οι οποίοι διέπουν σχεδόν όλες τις κυτταρικές διεργασίες κατά τη διάρκεια ενός 24ωρου κύκλου. Η έρευνα δείχνει ότι η πρωινή άσκηση με άδειο στομάχι μπορεί να αυξήσει τους μεταβολικούς ρυθμούς και να ενισχύσει την καύση θερμίδων. Ο καθηγητής Zierath επισημαίνει ότι οι πρωινές προπονήσεις, μεταξύ 7 π.μ. και 9 π.μ., θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την απώλεια βάρους.

