Super Bowl: Το αστρονομικό ποσό που πρέπει να δαπανήσουν οι εταιρείες για να διαφημιστούν στη «Σφαίρα» του Λας Βέγκας (vid)

Για τις επιχειρήσεις με «βαθιές» τσέπες, η ευκαιρία να διαφημιστούν στη «Σφαίρα» στο Λας Βέγκας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του Super Bowl αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να τραβήξουν την προσοχή εκατομμυρίων ανθρώπων.

Καθώς ξεκινάει η εβδομάδα του Super Bowl, τα φώτα της δημοσιότητας δεν είναι μόνο στους αθλητές και στον αγώνα μεταξύ των Kansas City Chiefs και των San Francisco 49ers. Η «Σφαίρα» του Λας Βέγκας, ένα θαύμα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και της ψηφιακής διαφήμισης, τραβάει τα βλέμματα και τα πορτοφόλια με το αστρονομικό κόστος διαφήμισης κατά τη διάρκεια ενός από τα πιο δημοφιλή αθλητικά γεγονότα της χρονιάς.

Τοποθετημένο κοντά στο στάδιο Allegiant Stadium των Las Vegas Raiders, όπου θα διεξαχθεί το Super Bowl στις 11 Φεβρουαρίου, η «Σφαίρα» έχει γίνει ένας φάρος διαφήμισης υψηλής τεχνολογίας. Ένα πρόσφατο βίντεο που μοιράστηκε στον επίσημο λογαριασμό του NFL παρουσίασε τη «Σφαίρα» φωτιζόμενη με μια εκθαμβωτική διαφήμιση του Super Bowl, αποδεικνύοντας όχι μόνο την τεχνική αρτιότητα της κατασκευής αξίας 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και την ορατότητά της από μεγάλες αποστάσεις.

Σε μια κανονική εβδομάδα, η διαφήμιση στο εξωτερικό της «Σφαίρας» είναι μια πολυτέλεια που λίγοι μπορούν να αντέξουν οικονομικά, με τις τιμές να ανέρχονται σε 450.000 δολάρια την ημέρα ή 650.000 δολάρια την εβδομάδα. Αυτές οι τιμές, που μοιράστηκε ο επενδυτής και διαδικτυακή προσωπικότητα Joe Pompliano, αντικατοπτρίζουν την ικανότητα της «Σφαίρας» να παράγει περίπου 4,7 εκατομμύρια ημερήσιες εμφανίσεις. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 300.000 προσωπικές εμφανίσεις και επιπλέον 4,4 εκατομμύρια σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προσφέροντας στους διαφημιζόμενους απαράμιλλη προβολή.

