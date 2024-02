Τα τρακτέρ κατακλύζουν τις Βρυξέλλες: Αγρότες πέταξαν αβγά και έκαψαν ελαστικά έξω από τη Σύνοδο Κορυφής (vid)

Η ΕΕ ανακοίνωσε ορισμένα προσωρινά μέτρα σε μια προσπάθεια να μειώσει τις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ευρώπη τον περασμένο μήνα.

Οι Ευρωπαίοι αγρότες απέκλεισαν δρόμους, έκαψαν ελαστικά και πέταξαν αβγά στo κτίριο όπου συνέρχονται οι ηγέτες της ΕΕ για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν πετώντας νερό από μάνικες. Ήδη από χθες τα μπλόκα των αγροτών από Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, αλλά και Ελλάδα ξεκίνησαν να φτάνουν στις Βρυξέλλες προκειμένου να ασκήσουν πιέσεις στους ηγέτες που συνέρχονταν στη Σύνοδο Κορυφής. Ήδη στις Βρυξέλλες βρίσκονται σχεδόν 1.000 τρακτέρ.

"WE ARE HERE" 🚜🚜🚜



Thousands of farmers have SURROUNDED the EU building in Brussels to protest against the climate agenda.



pic.twitter.com/v9IqCZTei6