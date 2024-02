Το πιο περίεργο πείραμα στον κόσμο: Διεξάγεται εδώ και 100 χρόνια (vid)

Η συγκεκριμένη έρευνα κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου εργαστηριακού πειράματος στην ιστορία.

Τον τελευταίο καιρό, ο κόσμος της επιστήμης έχει γεμίσει με αξιοσημείωτες ανακαλύψεις και εξελίξεις, καθεμία από τις οποίες αλλάζει την αντίληψή μας για τον κόσμο με μοναδικό τρόπο. Από την ανίχνευση νέων, δυνητικά κατοικήσιμων πλανητών έως τα πρωτοποριακά αρχαιολογικά ευρήματα, ο ρυθμός της επιστημονικής προόδου φαίνεται να είναι αμείλικτος. Ωστόσο, εν μέσω αυτής της ραγδαίας προόδου, ένα ιδιότυπο πείραμα εκτυλίσσεται αθόρυβα εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, το οποίο διακρίνεται όχι για την ταχύτητά του, αλλά για την εξαιρετική υπομονή και διάρκειά του.

Το εν λόγω πείραμα ξεκίνησε το 1927 από τον Thomas Parnell, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Queensland στην Αυστραλία. Η έρευνα αυτή, η οποία κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου εργαστηριακού πειράματος στην ιστορία, αποσκοπεί στην παρατήρηση της ρευστότητας και του υψηλού ιξώδους της πίσσας, ενός παραγώγου της πίσσας και του πιο παχύρρευστου γνωστού υγρού στον κόσμο. Υπό κανονικές συνθήκες, η πίσσα φαίνεται στερεή, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα εξαιρετικά ιξώδες υγρό.

Η προσέγγιση του Parnell ήταν απλή αλλά και σχολαστική. Ξεκίνησε θερμαίνοντας ένα δείγμα πίσσας και ρίχνοντάς το σε ένα σφραγισμένο χωνί. Στη συνέχεια, άφησε την πίσσα να κατασταλάξει για τρία χρόνια. Το 1930, ο λαιμός του χωνιού κόπηκε, επιτρέποντας στην πίσσα να στάζει αργά σε ένα δοχείο που τοποθετήθηκε από κάτω. Αυτή η απλή διάταξη αποτέλεσε την αφετηρία για αυτό που θα γινόταν μια παρατήρηση που θα κάλυπτε όλη την εποχή.

The shortest Abstract for the longest experiment. I wasn't aware of the Pitch Drop experiment. Now I spent the whole evening reading about it! Ig Nobel Prize well deserved! @improbresearch https://t.co/L5jC8xt2xI pic.twitter.com/aOddv9o3uA